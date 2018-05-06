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    Пятый матч «Вашингтона» и «Питтсбурга» может закончиться овертаймом

    «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 6 мая

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз
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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
    TSN.ca
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 6 мая «Вашингтон Кэпиталз» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Питтсбург».

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» на выезде проиграл «Питтсбургу» 1:3. Таким образом, счет в серии стал равным – 2:2. Следующий матч команды сыграют на льду «Кэпиталз», после чего серия снова вернется в Питтсбург.

    Все прогнозы на НХЛ

    Единственную шайбу «Вашингтона» в матче забросил нападающий Ти Джей Оши, который затем подрался с защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом. Вратарь Брэйден Холтби отразил 21 бросок из 23, а третья шайба влетела уже в пустые ворота «Кэпиталз». Единственным из россиян, кто набрал очки, стал нападающий Евгений Кузнецов, отдавший результативную передачу и пять раз бросивший в створ ворот. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов в створ не бросали и очков не набрали, но все трое россиян закончили матч с отрицательной полезностью «-1».

    «Вашингтон» пытался передавить соперника за счет большого количества силовых приемов (43 против 25), но в итоге это сыграло злую шутку с «Кэпиталз», которые создали не так много моментов и забросили лишь одну шайбу, и ту в большинстве.

    «Питтсбург»

    «Питтсбургу», после поражения в третьем матче, отступать было некуда, а победа в четвертой игре позволила команде сравнять счет в серии. Далее команды ждет важнейшая битва в Вашингтоне – проигравший окажется в шаге от вылета из плей-офф.

    Ближайшие события

    Героем матча снова стала нападающий Джейк Гюнтцель – на этот раз на его счету две шайбы, в том числе гол в пустые ворота «Кэпиталз». Хороший поединок выдал голкипер Мэтт Мюррей, отразивший 20 из 21 броска в створ. Отличился голом и наш нападающий Евгений Малкин, который забросил в большинстве. Отмечаем также две результативные передачи Сидни Кросби.

    «Питтсбург» оказался более удачливым в очередной равной игре. «Пингвинз» уступили сопернику лишь в количестве силовых приемов, зато более эффективно сыграла линия атаки. В целом – это битва двух равносильных соперников.

    Прогноз

    4,00Ничья в основное время

    Команды идут победу в победу, и практически шайба в шайбу. Не исключено, что в пятой игре, которая имеет важное тактическое значение, нас может ждать овертайм. Можно рискнуть и поставить на ничью в основное время с коэффициентом 4,00.

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    «Питтсбург» сравняет счет в серии с «Вашингтоном»«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 4 мая
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