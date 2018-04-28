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    Швеция и Россия начнут матч осторожно

    Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 28 апреля

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    Швеция и Россия начнут матч осторожно
    fhr.ru
    В рамках очередного этапа Евротура 28 апреля сборная России сыграет со сборной Финляндии. Начало матча – 16:30 мск. Прогноз на Швеция — Россия.

    Швеция

    В прошлом матче Швеция обыграла Чехию (3:1), одержав свою вторую победу в четырех последних матчах Евротура. При этом шведы прервали серию из двух подряд поражений от Финляндии и той же Чехии.

    Все прогнозы на хоккей

    В отличие от предыдущего этапа Евротура, который проходил в Чехии, на родном льду шведы выставили состав, приближенный к тому, который мы увидим на чемпионате мира в Дании. Участие в матче принимали игроки из НХЛ, а Мика Зибанеджад из «Рейнджерс» и Оливер Экман-Ларссон из «Аризоны» отметились заброшенными шайбами. Еще один гол на счету нападающего шведской «Моры» Якоба Нильссона. Ворота Швеции защищал Андерс Нильссен из «Ванкувера».

    Швеция полностью доминировала в матче, перебросала соперника 33:19. Шведы вели в счете 3:0, и лишь в конце матча позволили чехам забросить шайбу престижа. Правда, подопечным Рикарда Гренборга не удалось забросить в большинстве, зато одну из шайб желто-синие провели в меньшинстве.

    Россия

    В прошлом матче Россия в серии буллитов уступила Финляндии (2:3). Это поражение стало четвертым подряд для нашей команды с того момента, как Илья Воробьев стал «и.о.» главного тренера сборной.

    Ближайшие события

    В матче с Финляндией впервые сыграли хоккеисты ЦСКА и «Ак Барса», которые присоединились к национальной команде по окончанию Кубка Гагарина. При этом одну из двух шайб забросил нападающий казанцев Станислав Галиев, а второй гол на счету Ильи Каблукова (СКА). Второй матч подряд ворота нашей сборной защищал Василий Кошечкин, по владениям которого финны нанесли 25 бросков.

    Россия никак не может одержать первую победу во главе с Ильей Воробьевым. У нашей команды есть проблемы с атакой и реализацией, слабо выглядят спецбригады. За весь матч с Финляндией россияне нанесли лишь 17 бросков в створ ворот соперника.

    Прогноз

    1,95Время первого гола 11-60 мин.

    В прошлом матче первую шайбу соперники забросили только на 19-й минуте, и в целом сыграли не результативно – Швеция выиграла 2:1. Так что рекомендуем присмотреться к ставке на время первого гола с 11-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,95.

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