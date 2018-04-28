«Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 28 апреля

«Нэшвилл»

В первом раунде плей-офф «Нэшвилл» лишь в шести матчах дожал измученный травмами «Колорадо» (4:2 в серии). Причем одно из двух поражений «Предаторз» потерпели дома. В целом, серия с «Эвеланш» оставила много вопросов по игре команды.

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Достаточно неожиданно лучшим бомбардиром в первом раунде стал нападающий Остон Уотсон, на счету которого 7 (4+3) очков. Лучшая полезность в серии на счету защитника Матиаса Экхольма (+9), при одной шайбе и пяти результативных передачах. Скорее всего, пропустит старт серии из-за травмы защитник Янник Вебер. Российский защитник Алексей Емелин принял участие во всех матчах серии с «Колорадо», но очков не набирал, проводя на льду в среднем 11 с половиной минут.

«Нэшвилл» в целом подтвердил статус атакующей команды, забрасывая в среднем 3,67 шайбы за матч. Но в отличие от регулярного чемпионата, «Предаторз» пропускали достаточно много – в среднем 2,50 шайбы за матч. Не лучшим образом выглядело большинство и вратари.

«Виннипег»

В первом раунде плей-офф «Виннипег» достаточно уверенно выбил «Миннесоту», потерпев лишь одно поражение в серии (4:1). Стоит отметить, что именно «Джетс» были главным конкурентом «Нэшвилла» в концовке регулярного чемпионата, финишировав следом за «Виннипегом» в Центральном дивизионе и Западной конференции.

Лучшим бомбардиром команды в первом раунде стал нападающий Марк Шайфли, у которого четыре шайбы и одна передача. Еще один лидер атаки Патрик Лайне набрал 4 (2+2) очка, а защитник Дастин Бафальен отметился пятью результативными передачами. Напомним, что российский защитник Дмитрий Куликов выбыл до конца сезона еще в регулярном чемпионате. Под вопросом участие в игре защитника Тобиаса Энстрема и нападающего Матье Перро.

«Виннипег» почти эталонно сыграл в обороне, пропустив всего пять шайб в пяти матчах, а два последних выиграл у «Миннесоты» всухую (2:0 и 5:0). Команда также хорошо выглядела в атаке, забрасывая в среднем 3,20 шайбы за игру, и реализуя 23,1% большинства. Проблемным местом была лишь игра в меньшинстве – всего 76,9% надежности.

Прогноз

4,04Ничья в основное время

Большинство специалистов сходятся во мнении, что в этой паре определится победитель Западной конференции. Букмекеры считают фаворитом первого матча «Нэшвилл», а мы решили рискнуть и поставить на то, что матч завершиться в ничью в основное время с коэффициентом 4,04.

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