«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Нью-Джерси» (3:1), и с таким же счетом повела в серии. «Лайтнинг» находятся в шаге от выхода во второй раунд плей-офф, и следующий поединок проведут в родных стенах.

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Героем поединка стал российский нападающий Никита Кучеров, который набирает очки во всех четырех играх плей-офф. На его счету первый в плей-офф дубль (в том числе победная шайба) и в целом три очка за матч. Снова отличный матч провел российский вратарь Андрей Василевский, одержавший свою третью победу в плей-офф — Андрей отразил 27 из 28 бросков в створ. Защитник Михаил Сергачев провел на льду чуть менее 10 минут и ничем особым не запомнился.

«Тампа» сыграла активно в атаке, нанесла по воротам соперника 37 бросков в створ, и при этом сумела сдержать нападение «Нью-Джерси», чего не удалось сделать в третьей игре. Правда, не лучшим образом сыграли спецбригады, но в целом это не критично.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» не удалось сравнять счет в серии с «Тампой» после хорошей и результативной победы в третьем матче. Теперь «Дэвилз» находятся в шаге от вылета из плей-офф, а следующий матч придется провести на льду «Лайтнинг», которая дома играет гораздо сильнее.

«Дэвилз» смогли открыть счет в поединке благодаря шайбе Кайла Пальмиери в большинстве, но очень быстро команда пропустила два гола, которые и предопределили исход встречи. Второй матч подряд ворота команды защищал Кори Шнайдер и снова делал все, что мог, отразив 34 из 36 бросков в створ (третью шайбу «Тампа» забросила уже в пустые ворота).

Многим игрокам «Нью-Джерси» явно не хватает опыта матчей плей-офф, и это сказывается на игре команде. Нужно больше стабильности и уверенности в своих силах. Но в любом случае «Дэвилз» заметно уступают «Лайтнинг» почти по всем показателям.

Прогноз

1,70Победа «Тампы-Бэй» в основное время

Если бы «Нью-Джерси» удалось сравнять счет, разговор был бы совершенно иным. Но сейчас «Тампа-Бэй» находится в шаге от победы в серии, будет играть дома, а Никите Кучерову удалось избежать дисквалификации после четвертой игры. В общем, рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 1,70.

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