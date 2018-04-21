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    Атаку «Филадельфии» должно прорвать в пятом матче серии с «Питтсбургом»

    «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз
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    Сидни Кросби и Евгений Малкин
    Сидни Кросби и Евгений Малкин
    Sports Illustrated
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 21 апреля «Питтсбург Пингвинз» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Филадельфия».

    «Питтсбург»

    В четвертом матче серии «Питтсбург» на выезде разбил «Филадельфию» (5:0) и оказался в шаге от выхода во второй раунд плей-офф. Счет в серии 3:1 в пользу «Пингвинз», и следующий матч они проведут на родном льду.

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    Героем матча стал вратарь Мэтт Мюррей, который отразил все 26 бросков «Филадельфии», оформив второй шатаут в серии. Кроме того, второй матч подряд одним из героев становится российский нападающий Евгений Малкин, который снова набрал 2 (1+1) очка, хотя провел на льду всего 15 минут и 36 секунд. Гол+пас также записали на свой счет Филл Кессел и Сидни Кросби. В список травмированных к форварду Картеру Роуни добавился нападающий Патрик Хорнквист.

    «Питтсбург» второй матч подряд забрасывает пять шайб, и в целом в четырех играх отправил в ворота «Филадельфии» уже 18 шайб. У «Пингвинз» отлично работает атака, и единственная проблема – это нестабильность обороны. Но в двух матчах эту проблему удается решать.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» крайне неудачно провела домашний отрезок серии, потерпев два подряд поражения. Теперь «Флаерз» оказались в шаге от вылета из плей-офф, а следующий матч команда снова проведет на выезде.

    Ближайшие события

    Вратарь Брайан Эллиотт провел второй неудачный поединок подряд, и в этот раз был заменен по ходу игры на Михала Нойвирта, который лишь недавно вернулся в состав после травмы. Но исключено, что в пятом поединке именно он выйдет со старта. Ужасный матч провели форварды Клод Жиру и Нолан Патрик, которые завершили его с полезностью «-3». Российский защитник Иван Проворов провел на льду 23 минуты, но очков не набрал и закончил поединок с отрицательной полезностью «-2». В пятом матче у «Филадельфии» под вопросом участие нападающего Шона Кутюрье.

    «Филадельфия» никак не может разогнать свою атаку. В трех из четырех матчей серии «Флаерз» забросили лишь одну шайбу. Единственным исключением стал второй матч в Питтсбурге, который «Летчики» выиграли 5:1. Также слабо выглядят вратари.

    Прогноз

    1,68ТБ 5,5

    Учитывая проблемы с вратарями и тот факт, что счет в серии стал 3:1 в пользу «Питтсбурга», шансов на выход в следующий раунд у «Флаерз» немного. Но «Филадельфия» наверняка попробует сыграть более агрессивно в атаке, так что ждем более результативной игры в пятом поединке серии. Можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,68.

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    «Питтсбург» может одержать третью победу над «Филадельфией»«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля
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