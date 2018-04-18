ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Лос-Анджелес» должен размочить счет в серии с «Вегасом»

    «Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 апреля

    НХЛ Лос-Анджелес Кингз Вегас Голден Найтс
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Джонатан Маршессо
    Джонатан Маршессо
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 18 апреля «Лос-Анджелес Кингз» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча – 05:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Вегас».

    «Лос-Анджелес»

    После двух поражений в Лас-Вегасе, «Лос-Анджелес» снова не сумел обыграть «Найтс». Теперь уже на своем льду (2:3). «Кингз» оказались в шаге от вылета из плей-офф, и при самом неудачном раскладе могут закончить серию уже после четырех матчей.

    Все прогнозы на НХЛ

    В третьей игре «Лос-Анджелес», наконец, забросил более одной шайбы. Наконец-то реализовал свой шанс лучший бомбардир команды нападающий Анже Копитар, который кроме заброшенной шайбы также отличился голевой передачей. «Кингз» даже вели в счете, но не удержали преимущество, провалив третий период.

    «Лос-Анджелес» снова нанес по воротам «Вегаса» множество бросков – на этот раз 39, но снова не реализовал свои шансы. Линия нападения – причина провала «Кингз». Но у «Королей» есть проблески надежды – в каждом из следующих матчей команда забрасывает на одну шайбу больше.

    «Вегас»

    «Вегас» продолжает удивлять хоккейный мир, одержав третью подряд победу в серии с «Лос-Анджелесом». При этом «Найтс» проигрывали после двух периодов 0:1, но вырвали победу в третьем, забросив три шайбы. Подопечные Жерара Галлана находятся в шаге от выхода во второй раунд.

    Ближайшие события

    Снова лучшим игроком матча можно называть вратарь Марка-Андре Флери, который отразил 37 из 39 бросков по своим воротам и помог команде совершить важный камбэк. Отметим первую в плей-офф шайбу Джеймса Нила, и очередной в сезоне гол Уилльяма Карлссона, а также возвращение из лазарета нападающего Давида Перрона, который отметился результативной передачей.

    «Вегас» переигрывает «Лос-Анджелес» его же оружием – борьбой и надежностью обороны. При этом атака у «Найтс» в целом лучше, чем у «Кингз», что позволяет команде одерживать победы.

    Прогноз

    1,72Победа «Лос-Анджелеса» в матче

    Если «Вегас» продолжит держать удар, а Флери – чистить ошибки полевых игроков, шансов на хотя бы одну победу у «Лос-Анджелеса» будет минимум. Но все же «Кингз» в каждой игре прибавляют в атаке, и это может помочь им размочить счет в серии. Можно присмотреться к ставке на победу «Лос-Анджелеса» в матче с коэффициентом 1,72.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    Продолжит ли «Вегас» свою победную серию с «Лос-Анджелесом»?«Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 16 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. ЦСКА попробует взять реванш
  • 4,76
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале
  • Реакция прессы на выездное поражение «Спартака» в Екатеринбурге
    •
  • «Манчестер Сити» вернулся и сделал шаг к титулу
  • Обзор британских СМИ после важнейшей победы «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом»
    •
  • Галиев сделал «Ак Барс» фаворитом. Казанцы взяли первую игру
  • СМИ – о победе «Ак Барса» над ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина
    •
  • «Локомотив» испортил юбилей «Динамо»
  • Реакция прессы на разгром бело-голубых в столичном дерби
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов