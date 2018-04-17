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    Одержит ли «Сан-Хосе» третью победу над «Анахаймом»?

    «Сан-Хосе» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 17 апреля

    НХЛ Анахайм Дакс Сан-Хосе Шаркс
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    Хапус Линдхольм
    Хапус Линдхольм
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 17 апреля «Сан-Хосе Шаркс» примет «Анахайм Дакс». Начало матча – 05:30 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Анахайм».

    «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» в прошлом матче снова обыграл на выезде «Анахайм» (3:2) и теперь ведет в серии 2:0. «Шаркс», на данный момент, единственная команда, которая взяла две победы на выезде.

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    Решающей в матче стала игра второй тройки «Сан-Хосе» — Логан Кутюр записал себе в актив гол+пас, Томаш Гертл забросил шайбу. Не сумел оформить шатаут во второй игре подряд, но отразил 28 из 30 бросков вратарь Мартин Джонс. В списке травмированных по-прежнему нападающие Джо Торнтон, Баркли Гудро, защитник Йоаким Райан.

    «Сан-Хосе» два матча подряд забрасывает по три шайбы, а во второй игре «Шаркс» даже сумели отыграться с 0:1. Также команда реализовала большинство. «Сан-Хосе» в битве двух оборонительных систем выглядит более эффективно и результативно.

    «Анахайм»

    «Анахайм» катастрофически начал серию, проиграв два стартовых домашних матча, и теперь едет в Сан-Хосе. В самом худшем случае «Дакс» могут вернуться домой уже в качестве вылетевшей из плей-офф команды.

    Ближайшие события

    Вратарь Джон Гибсон снова пропустил три шайбы, но по его воротам соперник нанес 35 бросков в створ. Атака «Дакс» снова сыграла слабо, а единственная хорошая новость – гол+пас защитника Хампуса Линдхольма. Вторая шайба на счету еще одного шведа Якова Сильфверберга. В лазарете пребывают защитники Кевин Биекса и Кэм Фаулер.

    «Анахайм» проигрывает «Сан-Хосе» в ключевых моментах – реализации моментов, игре в обороне, надежности вратарей. Учитывая схожесть игровых стилей команд, это серьезная проблема для «Дакс» в преддверии выездных поединков.

    Прогноз

    1,70ТМ 5,5

    Два матча подряд соперники не забрасывают больше чем пять голов. Две оборонительные команды, для которых главное не пропустить. Продолжаем ставить на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,70.

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    «Анахайм» — «Сан-Хосе». Продолжаем ставить на тотал меньше«Анахайм» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 апреля
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