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    «Миннесота» попробует размочить счет в серии с «Виннипегом»

    «Миннесота» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 16 апреля

    НХЛ Миннесота Уайлд Виннипег Джетс
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    Эрик Стаал
    Эрик Стаал
    USA Today
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 16 апреля «Миннесота Уайлд» примет «Виннипег Джетс». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Виннипег».

    «Миннесота»

    В прошлом матче «Миннесота» проиграла второй матч «Виннипегу» на выезде (1:4). Таким образом «Уайлд» заметно усложнили себе жизнь и теперь в родных стенах «Дикарям» нужно брать две победы. Любое следующее поражение ставит команду на грань вылета из плей-офф.

    Все прогнозы на НХЛ

    Единственное звено, которое относительно неплохо выглядит в атаке «Миннесоты» в двух матчах – это тройка Микаэля Гранлунда, Микко Койву и Зака Паризе, которое забрасывает второй матч подряд. Отлично выглядит и вратарь Дэван Дубник, по воротам которого «Джетс» нанесли 44 броска. В списке травмированных по-прежнему ведущий защитник Райан Сутер, нападающий Люк Кунин и защитник Густав Олофссон, но он может вернуться на лед уже в ближайшее время.

    «Миннесота» проигрывает сопернику по всем статьям. Во втором матче «Джетс» снова разнесли оборону «Уайлд», тогда как атака «Миннесоты» выжала из себя лишь 17 бросков в створ.

    «Виннипег»

    Как мы и предполагали после первого матча, во втором «Виннипег», имея за плечами непростую но важную победу, сумел разбить «Миннесоту» гораздо увереннее. «Джетс» вели по ходу матча 4:0 и лишь затем позволили соперники забросить шайбу престижа.

    Ближайшие события

    Неплохо выглядел вратарь Коннор Хеллебайк, хотя у него было не так уж много работы, очередную шайбу забросил Патрик Лайне, и в целом второе звено оформило два из четырех голов «Джетс». В списке травмированных пребывают наш защитник Дмитрий Куликов, защитник Тобиас Энстрем, нападающие Матье Перро и Мэтт Хэндрикс.

    «Виннипег» едет в гости к «Миннесоте», ведя в счете 2:0 в серии и полностью превосходя соперника как по игре в атаке, так и по надежности в обороне. На данный момент не видно факторов, за счет которых «Миннесота» могла бы оставить «Джетс».

    Прогноз

    1,83Победа «Миннесоты» в матче

    В любом случае дома «Уайлд» будут играть агрессивнее в атаке и попробуют выжать хотя бы одну победу. Рискнем предложить ставку на победу «Миннесоты» в матче с коэффициентом 1,83.

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    Улучшит ли «Виннипег» реализацию моментов во втором матче с «Миннесотой»?«Виннипег» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 14 апреля
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