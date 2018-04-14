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    «Нью-Джерси» сделает выводы после поражения в первой игре с «Тампой-Бэй»

    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 14 апреля

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг
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    Никита Кучеров
    Никита Кучеров
    Tampa Bay Times
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 14 апреля «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Начало матча – 22:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси».

    «Тампа-Бэй»

    Первый матч плей-офф принес «Тампе-Бэй» первую в сезоне победу над «Нью-Джерси» (5:2). До этого «Лайтнинг» в трех матчах регулярного чемпионата уступали сопернику трижды.

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    Игру для «Тампы» сделали вторая и третья пятерки. Нападающий Онджей Палат набрал 3 (1+2) очка, гол+пас на счету форвардов Янни Гурдо и Тайлера Джонсона. Российский вратарь Андрей Василевский одержал свою третью подряд победу, если считать матчи регулярного чемпионата. Он отразил 29 из 31 бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачев провел на льду менее 8 минут, но успел отличиться результативной передачей. Нападающий Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в пустые ворота «Дэвилз». В списке травмированных только один игрок – нападающий Адам Эрн.

    «Тампа-Бэй» подтвердила звание самой атакующей команды в НХЛ, забросив пять шайб в ворота соперника и реализовав единственное в матче большинство. При этом «Лайтнинг» вели по ходу матча со счетом 3:0.

    «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» неудачно начал плей-офф, проиграв в первом матче, причем проиграв почти в одну калитку. «Дэвилз» уступали по ходу поединка 0:3 и почти не имели шансов на успех.

    Ближайшие события

    «Нью-Джерси» удалось сократить разрыв в счете до 2:3 благодаря двум очкам (гол+пас) лидера атак Тейлера Холла, но при этом вратарь команды Кит Кинкэйд сыграл не лучшим образом, пропустив четыре шайбы из 31 броска. Вполне вероятно, что во втором матче сыграет уже Кори Шнайдер. В списке травмированных остается один форвард Маркус Йоханссон.

    «Нью-Джерси» не удалось сдержать атаку «Тампы», не лучшим образом сыграл вратарь и оборона команды. Единственный позитивный момент – реализация одного из двух численных преимуществ, а также два очка Тейлора Холла, что дает надежду на более продуктивную игру нападения в будущем.

    Прогноз

    2,27ТМ 5,5

    Второй матч в серии очень важен с точки зрения стратегии дальнейшей борьбы. Так что обе команды будут играть осмотрительно, а «Нью-Джерси» при этом должен сделать ставку в воротах на Кори Шнайдера. Учитывая также хорошую форму Андрея Василевского, можно рискнуть со ставкой на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,27.

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