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    «Филадельфия» попробует сыграть от обороны во втором матче с «Питтсбургом»

    «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 14 апреля

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз
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    Иван Проворов
    Иван Проворов
    NBC Sports
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 14 апреля «Питтсбург Пингвинз» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Филадельфия».

    «Питтсбург»

    В первом матче плей-офф «Питтсбург» разгромил на своем льду «Филадельфию» (7:0). Действующие обладатели Кубка Стэнли повели 1:0, и сделали весомую заявку на победу в серии. Такой крупный успех может дестабилизировать соперника.

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    «Питтсбург» еще в первом периоде отправил в ворота «Флаерз» три шайбы, решив исход поединка в свою пользу, а вратарь Мэтт Мюррей в итоге оформил шатаут, отразив все 24 броска. Также отметим хет-трик Сидни Кросби. Наконец-то первой шайбой после шести безголевых матчей в регулярном чемпионате отметился наш форвард Евгений Малкин. При этом результативную серию россиянин продлил до пяти поединков. В списке травмированных пребывает лишь один игрок – форвард Картер Роуни.

    «Питтсбург» обладает одной из лучших атак в НХЛ и подтвердил это в первом же матчей плей-офф, одержав самую результативную победу игрового дня. При этом «Пингвинз» также удалось реализовать большинство при всего четырех попытках. Но главной неожиданностью стала именно сухая победа, ведь у команды были серьезные проблемы по игре в обороне в регулярном чемпионате.

    «Филадельфия»

    Первый матч первого раунда плей-офф вышел откровенно неудачным для «Филадельфии», которая потерпела самое крупное поражение в сезоне (0:7), и теперь вынуждена отыгрываться в серии. Хотя с точки зрения стратегии ничего экстраординарного не произошло, а задача у «Флаерз» прежняя – зацепиться хотя бы за одну победу на выезде.

    Ближайшие события

    Первую игру плей-офф провалил вратарь Брайан Эллиотт, который лишь недавно вернулся после травмы. После пятой шайбы его сменил Петр Мразек, и он же вероятно начнет второй матч в Питтсбурге. При этом в списке травмированных остаются еще один голкипер Михал Нойвирт, защитники Самуэл Морен и Джонни Одуйя. Российский защитник Иван Проворов, как и вся команда, сыграл неудачно. Хотя Проворов провел на льду более 23 минут игрового времени, он завершил матч с полезностью «-2».

    «Филадельфия» не сумела реализовать свой атакующий потенциал в первой игре. Промолчал второй бомбардир регулярки Клод Жиру, его напарник по тройке Шон Кутюрье и второй бомбардир команды Якуб Ворачек. Но и в целом «Флаерс» во всех компонентах сыграли ниже своих возможностей.

    Прогноз

    2,32ТМ 5,5

    Учитывая провал в первой игре, «Филадельфия» попробует сыграть от обороны и наверняка сменит вратаря. Именно от игры Петра Мразека во многом будет зависеть результат. Рискнем предположить, что во втором матче заброшенных шайб будет гораздо меньше – можно поставить на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,32.

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    «Питтсбург» и «Филадельфия» могут сыграть результативно«Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 12 апреля
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