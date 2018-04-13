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    «Нэшвилл» сделает акцент на оборону в игре с «Колорадо»

    «Нэшвилл» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 13 апреля

    НХЛ Нэшвилл Предаторз Колорадо Эвеланш
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    Никита Задоров
    Никита Задоров
    SB Nation
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 13 апреля «Нэшвилл Предаторз» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча – 04:30 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Колорадо».

    «Нэшвилл»

    В последнем матче регулярки «Нэшвилл» дома обыграл «Коламбус» (4:2), одержав свою вторую победу подряд и третью в четырех заключительных играх.

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    «Нэшвилл» спокойно выиграл Западную конференцию и Центральный дивизион, и является одним из главных претендентов на Кубок Стэнли. В списке травмированных защитник Янник Вебер и нападающий Калле Ярнкрок, но оба могут вернуться на лед в ближайшее время. Российский защитник Алексей Емелин не набирает очки семь матчей подряд, и проводит на льду в среднем около 13 минут.

    Самая сильная сторона в игре «Нэшвилла» это его оборона и вратарь Пекка Ринне. В среднем за игру «Хищники» пропускают всего 2,88 шайб – это 2-е место в НХЛ сразу после эталонной обороны «Лос-Анджелеса». Единственный компонент, по которому «Нэшвилл» не входит в число лучших – это реализация большинства на уровне 12-го место в НХЛ (21,2%).

    «Колорадо»

    «Колорадо» обеспечили себе плей-офф в последнем матче регулярного чемпионата, обыграв дома своего конкурента — «Сент-Луис» (5:2). Эта победа прервала серию «Эвеланш» из трех подряд поражений.

    Ближайшие события

    По сути, «Колорадо» заполз в плей-офф лишь на характере и благодаря провалу «Сент-Луиса». Но в любом случае нужно отметить «Лавин», которые за год из полного аутсайдера НХЛ превратились в участника плей-офф. При этом в конце регулярки «Эвеланш» потеряли двух ключевых игроков – защитника Эрика Джонсона и основного вратаря россиянина Семена Варламова. Российский защитник Никита Задоров не набирает очки 10 матчей подряд, но проводит на льду в среднем более 20 минут. Нападающий Наиль Якупов не может набрать очки 12 матчей подряд.

    Без Семена Варламова в воротах и Эрика Джонсона в защите «Колорадо» будет непросто, но у «Эвеланш» хорошие спецбригады и неплохая атака. В среднем за матч «Колорадо» забрасывает 3,11 шайб (10-е место), реализует 22% большинства (8-е место) и показывает 83,3% надежности в меньшинстве (4-е место).

    Прогноз

    2,02ТМ 5,5

    «Нэшвилл» считается фаворитом пары не только потому, что это одна из сильнейших команд НХЛ на данный момент. «Предаторз» также сумели выиграть все четыре матча сезона у «Колорадо» с общим счетом 17:8. Но если учесть, что это первая игра, где рисковать не желательно, а «Предаторз» при этом славятся своей обороной, можно предположить, что обилия шайб мы не увидим. В таком случае может зайти ставка на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,02.

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