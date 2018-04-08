«Нэшвилл» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля

«Нэшвилл»

В прошлом матче «Нэшвилл» на выезде дожал «Вашингтон» (4:3). «Предаторз» чередуют победы и поражения четыре игры подряд, но это не является проблемой для команды, которая просто готовиться к плей-офф и старается избежать травм игроков.

Все прогнозы на НХЛ

Причина проста – «Нэшвилл» уже гарантировал себе победу в регулярном чемпионате (впервые в истории), конференции и дивизионе. В списке травмированных защитник Янник Вебер и нападающий Калле Ярнкрок. Российский защитник Алексей Емелин не набирает очки шесть поединков подряд, а его время на льду сократилось до 12 минут в среднем за игру.

«Нэшвилл» в целом является сбалансированным коллективом, но акцент больше на игру в обороне – в среднем лишь 2,49 пропущенные шайбы за матч и 2-е место в НХЛ. Самая слабая сторона в игре – большинство. У «Предаторз» к концу регулярки реализация численного преимущества снизилась до 20,9%, что является 14-м показателем в Лиге.

«Коламбус»

В прошлом матче «Коламбус» дома в овертайме проиграл «Питтсбургу» (4:5). Это поражение стало для «Блу Джекетс» вторым в последних трех матчах и стоило команде потери инициативы в борьбе за второе место в Столичном дивизионе.

Но у «Коламбуса» появилась еще одна проблема – за матч до конца регулярного чемпионата «Блу Джекетс» могут вылететь даже из топ-тройки дивизиона, опустившись на 8-е место в конференции, если команда проиграет «Нэшвиллу», а «Филадельфия» и «Нью-Джерси» свои матчи выиграют. Так что «Блу Джекетс» есть за что бороться. В списке травмированных защитник Маркус Нутиваара, нападающие Ник Фолиньо и Лукаш Седлак. Российский вратарь Сергей Бобровский в игре с «Питтсбургом» прервал личную серию из трех подряд побед. В целом на его счету 10 побед, одно поражение и одна ничья в основное время в последних 12 сыгранных матчах. Нападающий Артемий Панарин набирает очки пять матчей подряд – на его счету 13 (2+11) очков.

«Коламбус» делает ставку на игру в обороне и надежность Бобровского в воротах, пропуская в среднем 2,74 шайбы за матч – 10-е место в НХЛ. Но у «Блу Джекетс» не слишком результативная атака и слабые спецбригады.

Прогноз

2,06ТМ 5,5

В первом матче сезона «Коламбус» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» (1:3). Учитывая, что две команды обладают хорошей обороной и вратарями, в этот раз также можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,06.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram