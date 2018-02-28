«Миннеста» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля

«Миннесота»

В прошлом поединке «Миннесота» в родных стенах в овертайме обыграла «Сан-Хосе» (3:2), продлив серию побед до четырех подряд. При этом три из них были одержаны на выезде.

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«Миннесоте» удалось прорваться в топ-тройку Центрального дивизиона и как раз благодаря кризису в игре «Сент-Луиса». Сейчас «Уайлд» на три очка опережают «Даллас» и на пять – «Блюз». В списке травмированных только один игрок – защитник Йеспер Бродин.

Ни по одному показателю «Миннесота» не входит в топ-10 команд Лиги, но и ниже 20-го места «Уайлд» не выпадают. Средняя команда со средними показателями, с хорошим балансом атакующей и защитной линий.

«Сент-Луис»

В прошлом поединке «Сент-Луис» проиграл на выезде «Нэшвиллу» (0:4), потерпев свое шестое поражение подряд. Более того, «Блюз» не забрасывают шайб два поединка кряду.

Из-за ужасных результатов февраля «Сент-Луис» вылетел не только из топ-тройки Центрального дивизиона, но даже из зоны плей-офф Западной конференции. Сейчас команда занимает 9-е место. В списке травмированных защитник Роберт Бортуццо и Джоэль Эдмундссон. Российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не набирают очки два поединка подряд.

У «Сент-Луиса» наметились сильные проблемы в атаке, а единственная более-менее неплохая линия – это защита и вратари. В среднем за игру «Блюз» пропускают 2,60 шайбы – это 4-й результат в НХЛ. Но только если закрыть глаза на последние шесть матчей, за которые команда пропустила 21 шайбу.

Прогноз

3,01Победа «Сент-Луиса» в основное время

В трех сыгранных матчах в сезоне дважды победы одержала «Миннесота», причем именно в двух последних встречах команд. Но все же «Сент-Луис» рано или поздно должно прорвать. Можно рискнуть поставить на победу «Сент-Луиса» в основное время с привлекательным коэффициентом 3,01.

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