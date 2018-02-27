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    «Коламбус» может обыграть «Вашингтон»

    «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Вашингтон Кэпиталз
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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    AOL.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля «Коламбус Блу Джекетс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Вашингтон».

    «Коламбус»

    В прошлой игре «Коламбус» дожал дома «Чикаго» (3:2), одержав вторую победу в трех последних матчах, а до этого «Блу Джекетс» шли на серии из трех поражений кряду.

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    Последняя победа позволила «Коламбусу» подняться в зону плей-офф Восточной конференции, опережая «Айлендерс» на два очка. В лазарете защитники Дин Кукан, Маркус Нутиваара и нападающий Ник Фолиньо. Российский нападающий Артемий Панарин набирает очки четыре игры подряд – на его счету два гола и две передачи. Вратарь Сергей Бобровский в игре с «Чикаго» отразил 31 из 33 бросков, одержав вторую победу в трех играх.

    «Коламбус» очень слабо играет в атаке и спецбригадах. По этим показателям «Блу Джекетс» одна из худших команд лиги. Радуют лишь вратаря и игра в обороне – в среднем 2,74 пропущенные шайбы за матч и 11-е место в НХЛ.

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» дома разбил «Баффало» (5:1), прервав серию из двух подряд поражений. Но эта победа стала лишь второй для «Кэпиталз» в последних пяти встречах.

    Ближайшие события

    «Вашингтон» возглавляет Столичный дивизион, опережая на одно очко «Филадельфию» и «Питтсбург». Список травмированных пуст. Российский нападающий Александр Овечкин в последней игре с «Баффало» оформил дубль, а всего в последних четырех матчах на его счету 5 (4+1) очков. Форвард Евгений Кузнецов в том же матче прервал серию из двух игр без очков, забросив шайбу и отдав 3 результативные передачи. Защитник Дмитрий Орлов отметился двумя ассистами в трех последних поединках.

    «Вашингтон», наоборот, делает ставку на атаку, забрасывая в среднем 3,08 шайбы за матч – это 9-й результат в НХЛ. По игре в большинстве «Кэпиталз» 7-е – 21,7% реализации. Остальные показатели посредственные.

    Прогноз

    1,81Победа «Коламбуса» в матче

    Три предыдущие встречи соперников в сезоне завершились победами «Вашингтона» и ни разу команды не забрасывали меньше пяти шайб за поединок. Но сейчас «Блу Джекетс» понемногу набирают форму, так что можно рискнуть и поставить на победу «Коламбуса» в матче с коэффициентом 1,81.

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