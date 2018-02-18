«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома одержала победу над одним из наиболее удобных для себя соперников – «Детройтом» (4:1). Этой победой «Лайтнинг» прервали серию из двух поражений подряд.

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«Тампа» вернула себе первое место в турнирной таблице НХЛ, опережая «Вегас» на одно очко, но у «Найтс» игра в запасе. В списке травмированных резервный вратарь Петер Будай и нападающий Онджей Палат. Российский вратарь Андрей Василевский в игре с «Детройтом» отразил 38 из 39 бросков, одержав свою третью победу в последних четырех матчах. Нападающий Владислав Наместников набирает очки в двух матчах подряд, а Никита Кучеров – в пяти, при этом в игре с «Ред Уингз» Кучеров набрал 4 (1+3) очка.

У «Тампы-Бэй» сильнейшая атака в Лиге. В среднем за матч «Лайтнинг» забрасывают 3,55 шайб и реализуют 24,3% большинства. Проблемное место – игра в меньшинстве с 77,8% надежности (24-й результат).

«Нью-Джерси»

В прошлом матче «Нью-Джерси» обыграл дома «Каролину» (5:2), одержав свою вторую победу после четырех поражений кряду.

Сейчас «Нью-Джерси» находится в шаге от топ-тройки Столичного дивизиона, имея те же 66 очков, что и «Филадельфия», но уступая сопернику по дополнительным показателям. В списке травмированных основной вратарь Кори Шнайдер, нападающие Брайан Гиббонс, Брайан Бойл и Маркус Йоханссон.

Ни по одному из статистических показателей «Нью-Джерси» не входит в топ-10 команд Лиги. Но команда неплохо выглядит в атаке, забрасывая 2,96 шайб в среднем за матч (12-е место), а вот оборона оставляет желать лучшего – в среднем 3,02 пропущенные шайбы за матч и только 22-е место.

Прогноз

1,72Победа «Тампы-Бэй» в основное время

Первый матч завершился победой «Нью-Джерси» на своем льду в серии буллитов (5:4). Сейчас же «Лайтнинг» будут нацелены взять реванш в родных стенах. Можно присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 1,72.

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