«Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля

«Виннипег»

В прошлом матче «Виннипег» проиграл дома «Рейнджерс» (1:3), потерпев свое второе подряд поражение после серии из 8 матчей с очками кряду. Ближайшие четыре поединка «Джетс» сыграют дома.

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«Виннипег» на данный момент уверенно идет в топ-тройке Центрального дивизиона, занимая второе место. В списке травмированных два резервных вратаря – Стив Мэйсон и Майкл Хатчинсон, защитник Джейкоб Троуба, нападающие Адам Лоури и Шон Мэттис. Недавно вернулся в строй Марк Шайфли. Российский защитник Дмитрий Куликов не набирает очки два матча подряд, а до этого забросил свою третью шайбу в сезоне.

«Виннипег» одна из наиболее сбалансированных команд Лиги. По всем показателям «Джетс» входят в топ-10 команд НХЛ, занимая места с 4-го по 8-е. Хорошая атака, надежная оборона, отличные спецбригады.

«Вашингтон»

«Вашингтон» прошлый поединок также проиграл дома, причем достаточно неожиданно «Детройту» (4:5). До этого «Кэпиталз» шли на двух победах подряд.

Благодаря суматохе среди конкурентов по Столичному дивизиону, «Вашингтону» удается уверенно удерживать лидерство. Сейчас «Кэпиталз» опережают «Питтсбург» на четыре очка и имеют два матча в запасе. Список травмированных пуст. Нападающий Евгений Кузнецов не уходит со льда без очков семь матчей подряд, Александр Овечкин в последних пяти матчах набрал 7 (3+4) очков, а защитник Дмитрий Орлов в пяти матчах отметился 4 (2+2) набранными очками.

Главная сила «Вашингтона» — это атака. «Кэпиталз» забрасывают в среднем 3,09 шайбы за матч и реализуют 21,6% большинства. По двум этим показателям команда входит в топ-10 клубов НХЛ, занимая 8-е и 7-е места соответственно.

Прогноз

2,04ТМ 5,5

Это первая встреча команд в сезоне. «Виннипег» обладает одной из наиболее надежных оборон Лиги и будет стремиться прервать неудачную домашнюю серию. «Вашингтон» после домашнего проигрыша «Детройту» также может уделить больше внимания защите. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 2,04.

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