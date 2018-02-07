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    «Питтсбург» может остановить «Вегас»

    «Питтсбург» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Вегас Голден Найтс
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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля «Питтсбург Пингвинз» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Вегас».

    «Питтсбург»

    В последнем матче «Питтсбург» уступил на выезде «Нью-Джерси», прервав свою победную серию из четырех поединков. Но всего в последних 10 матчах «Пингвиз» одержали семь побед.

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    «Питтсбург» показывает хорошую игру в январе и поднялся в топ-тройку Столичного дивизиона, но из-за поражения от «Нью-Джерси» пропустил «Дэвилз» на второе место, а в случае одного-двух неудачных матчей может снова выпасть из лидирующей тройки. В списке травмированных пребывают трое игроков – защитник Мэтт Ханвик, нападающие Конор Шири и Патрик Хорнквист.

    Российский нападающий Евгений Малкин стал лучшим игроком января и не уходит со льда без набранных очков четыре матча подряд, в которых на его счету 11 (8+3) очков. Главная сила команды – спецбригады. «Питтсбург» лучший в лиге по реализации большинства 27,6%, а также 5-й по игре в меньшинстве – 82,8%. Слабая сторона «Пингвинз» — это игра в обороне.

    «Вегас»

    В прошлом матче «Вегас» на выезде обыграл «Вашингтон» (4:3), трижды уступая по ходу матча. Эта победа стала третьей в последних четырех матчах.

    Ближайшие события

    «Вегас» уверенно лидирует в Западной конференции, опережая «Виннипег» на три очка. В общей таблице Лиги «Найтс» уступают только «Тампе-Бэй», отставая от соперника всего на один балл. В списке травмированных защитники Лука Сбиса и Джон Мэрилл, а также нападающий Томаш Носек.

    У «Вегаса» одна из лучших атак в НХЛ – в среднем 3,37 шайбы за матч и 2-е место в Лиге. Неплохая оборона – команда пропускает всего 2,65 шайбы в среднем за матч (8-й результат). Также в последнее время «Найтс» подтянули игру спецбригад.

    Прогноз

    2,18Победа «Питтсбурга» в основное время

    Это первая и последняя встреча команд в сезоне, и учитывая тяжелый график «Вегаса» (пятый подряд матч на выезде), стоит присмотреться к ставке на победу «Питтсбурга» в основное время с коэффициентом 2,18.

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