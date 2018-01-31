«Баффало» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 января

«Баффало»

В прошлом матче «Баффало» разбило на выезде «Ванкувер» (4:0) и достаточно неожиданно продлило серию побед до трех подряд, хотя до этого «Сэйбрз» проиграли семь матчей из восьми. Все три победы команда одержала на выезде над тремя канадскими командами («Эдмонтон» и «Калгари» в том числе) с общим счетом 11:1.

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Столь мощный спурт пока не помог «Баффало» сдвинуться с последнего места Восточной конференции, но подопечные Фила Хаусли находятся уже всего в двух очках от предпоследнего места и «Оттавы». В списке травмированных защитники Натан Булье и Зак Богосян, а также нападающий Якоб Джозефсон. Российский защитник в прошлом матче с «Ванкувером» отдал свою 5-ю результативную передачу в сезоне.

У «Баффало» абсолютно худшая атака в НХЛ – всего 2,33 заброшенные шайбы за матч, а также слабое большинство и скверная игра в обороне – в среднем 3,31 пропущенные шайбы за матч. Лучше всего ситуация при игре на вбрасываниях – 51,1% и 11-й результат.

«Нью-Джерси»

Перед паузой на уик-энд Всех Звезд «Нью-Джерси» дома всухую уступил «Нэшвиллу» (0:3), продлив серию поражений до четырех подряд, а в основное время «Дэвилз» не побеждают пять матчей подряд.

Неудачи последних недель опустили «Нью-Джерси» не только с первого места в Столичном дивизионе, но и вообще за пределы топ-тройки. При этом от вылета из зоны плей-офф команду сейчас отделяет всего одно очко. Одна из главных проблем команды – длинный список травмированных. В лазарете два основных вратаря Кит Кинкейд и Кори Шнайдер, а также ведущий форвард Тэйлор Холл и еще два важных нападающих – Маркус Йоханссон и Брайан Гиббонс.

«Нью-Джерси» лучше всего убивает большинство соперника – 83,6%, но в остальном статистика команды посредственная. Есть проблемы в обороне и с вратарями, так как команда пропускает в среднем 2,96 шайбы за матч, не лучшим образом без травмированных форвардов выглядит и атака.

Прогноз

1,95Время первого гола 10-60 мин.

В этом сезоне команды сыграли уже дважды, обменявшись результативными победами. И это при том, что игра в атаке в последнее время не самая сильная сторона «Нью-Джерси» и всегда проблемная для «Баффало». Но все же после отдыха соперники должны быть более осторожны. Советуем присмотреться к ставке на то, что первый гол в матче будет заброшен с 10-й по 60-ю минуту с коэффициентом 1,95.

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