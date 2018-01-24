ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Сент-Луис» должен обыграть «Оттаву»

    «Сент-Луис» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 24 января

    НХЛ Сент-Луис Блюз Оттава Сенаторз
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Владимир Тарасенко
    Владимир Тарасенко
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 24 января «Сент-Луис Блюз» примет «Оттаву Сенаторс». Начало матча – 04:00 мск.

    «Сент-Луис»

    В прошлом поединке «Сент-Луис» дома достаточно неожиданно уступил аутсайдеру НХЛ «Аризоне» (1:3), прервав серию из двух побед. Всего же в последних шести матчах «Блюз» потерпели четыре поражения.

    Все прогнозы на НХЛ

    «Сент-Луис» постепенно теряет позиции в турнирной таблице. Команда пока что держится на третьем месте в Центральном дивизионе, но совсем скоро ее может подвинуть вниз «Даллас» или даже «Колорадо». В списке травмированных по-прежнему один форвард Джейден Шварц.

    Российский нападающий Владимир Тарасенко в последних 5 матчах забросил 2 шайбы и набрал 4 очка, преодолев рубеж в 20 шайб в сезоне. Что касается командной статистики, «Сент-Луис» пока еще входит в топ-10 команд лиги по пропущенным шайбам – 2,63 в среднем за матч и 7-е место в лиге. Но в остальном показатели посредственные. Особенно по игре в большинстве – всего 15,5% реализации и 27-е место в Лиге.

    «Оттава»

    В прошлом поединке «Оттава» дома уступила «Торонто» (3:4), проиграв в третий раз в последних четырех играх. При этом перед выездом в Сент-Луис «Сенаторс» предстоит заехать в гости к «Миннесоте».

    Еще прогнозы
    Зенит — Копенгаген1,90 Трактор — Авангард1,88 Лос-Анджелес — Рейнджерс2,25 Виннипег — Ванкувер1,84 Спартак — Астана3,80 Эйбар — Малага1,68 Ювентус — Дженоа1,64 Суонси — Ливерпуль1,90 Ак Барс — ЦСКА2,00 Локомотив — Тяньцзинь Цюаньцзянь1,65 Чикаго — Тампа-Бэй1,90 Севилья — Атлетико1,72 Бристоль Сити — Манчестер Сити1,63 Макара — Депортиво Тачира1,62 Прогноз на победителя хоккейного Олимпийского турнира 20184,00 Даллас — Флорида2,06 Сент-Луис — Оттава1,97 Монако — Лион1,71 Реал Мадрид — Леганес2,04 Алавес — Валенсия1,81 Арсенал — Челси1,84 Лацио — Удинезе1,69 Все прогнозы на спорт

    Ситуация у «Оттавы» достаточно плачевная – предпоследнее место в Восточной конференции. С большой долей вероятности о плей-офф речь для «Сенаторс» уже не идет. В списке травмированных защитник Крис Уайдмэн, нападающие Жан-Габриэль Пажо и Нейт Томпсон.

    «Оттава» не может похвастаться хорошей статистикой, что и не удивительно. Лучше всего обстоят дела с игрой на точке вбрасываний. Здесь «Сенаторс» в топ-5 команд НХЛ с показателем 52,3%. Но оборона, спецбригады большинства и меньшинства – это полная катастрофа – хуже лишь несколько клубов во всей Лиге.

    Прогноз

    1,97Победа «Сент-Луиса» в основное время

    Первый матч команд завершился победой «Сент-Луиса» 4:1 и почти нет сомнений, даже несмотря на кризис «Блюз», в их победе и во втором поединке. Можно присмотреться к ставке на победу «Сент-Луиса» в основное время с коэффициентом 1,97.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Клопп победит на «Либерти»
  • 5,33
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Медаль Шипулина, благородная Домрачева, очередная дуэль Фуркада и Бё
  • Итоги шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве
    •
  • Предолимпийские хлопоты
  • Рассказываем о наиболее интересных событиях перед стартом ОИ-2018
    •
  • Спенс защитил титул и вызвал Турмана, Истер прошел Фортуну
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Загитова против Медведевой. 1:0
  • Итоги четвертого и заключительного дня чемпионата Европы по фигурному катанию-2018
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов