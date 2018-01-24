«Сент-Луис» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 24 января

«Сент-Луис»

В прошлом поединке «Сент-Луис» дома достаточно неожиданно уступил аутсайдеру НХЛ «Аризоне» (1:3), прервав серию из двух побед. Всего же в последних шести матчах «Блюз» потерпели четыре поражения.

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«Сент-Луис» постепенно теряет позиции в турнирной таблице. Команда пока что держится на третьем месте в Центральном дивизионе, но совсем скоро ее может подвинуть вниз «Даллас» или даже «Колорадо». В списке травмированных по-прежнему один форвард Джейден Шварц.

Российский нападающий Владимир Тарасенко в последних 5 матчах забросил 2 шайбы и набрал 4 очка, преодолев рубеж в 20 шайб в сезоне. Что касается командной статистики, «Сент-Луис» пока еще входит в топ-10 команд лиги по пропущенным шайбам – 2,63 в среднем за матч и 7-е место в лиге. Но в остальном показатели посредственные. Особенно по игре в большинстве – всего 15,5% реализации и 27-е место в Лиге.

«Оттава»

В прошлом поединке «Оттава» дома уступила «Торонто» (3:4), проиграв в третий раз в последних четырех играх. При этом перед выездом в Сент-Луис «Сенаторс» предстоит заехать в гости к «Миннесоте».

Ситуация у «Оттавы» достаточно плачевная – предпоследнее место в Восточной конференции. С большой долей вероятности о плей-офф речь для «Сенаторс» уже не идет. В списке травмированных защитник Крис Уайдмэн, нападающие Жан-Габриэль Пажо и Нейт Томпсон.

«Оттава» не может похвастаться хорошей статистикой, что и не удивительно. Лучше всего обстоят дела с игрой на точке вбрасываний. Здесь «Сенаторс» в топ-5 команд НХЛ с показателем 52,3%. Но оборона, спецбригады большинства и меньшинства – это полная катастрофа – хуже лишь несколько клубов во всей Лиге.

Прогноз

1,97Победа «Сент-Луиса» в основное время

Первый матч команд завершился победой «Сент-Луиса» 4:1 и почти нет сомнений, даже несмотря на кризис «Блюз», в их победе и во втором поединке. Можно присмотреться к ставке на победу «Сент-Луиса» в основное время с коэффициентом 1,97.

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