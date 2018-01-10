«Нэшвилл» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 10 января

«Нэшвилл»

В прошлой игре «Нэшвилл» сумел прервать серию из двух поражений, обыграв на выезде «Лос-Анджелес» (4:3). Но в целом последние недели нельзя занести в актив «Предаторз» — всего две победы в пяти матчах.

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Если бы не эти неудачи, «Нэшвилл» уже давно обошел бы в турнирной таблице Центрального дивизиона «Сент-Луис» и занял бы, как минимум, второе место. С другой стороны, вполне неплохо в этом отрезке регулярки чувствует себя защитник Алексей Емелин, у которого две результативные передачи в пяти матчах и хорошее игровое время.

«Нэшвилл» входит в топ-10 команд НХЛ по большинству статистических показателей, но лучше всего выглядит в большинстве – 24,2% реализации и 4-е место в Лиге.

«Эдмонтон»

После взрыва в прошлом сезоне, в текущем «Эдмонтон» все ближе к невыходу в плей-офф. Сейчас команда Тодда Маклеллана идет на 13-м месте в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на восемь очков.

В прошлом матче «Ойлерз» проиграли на выезде «Чикаго» (1:4) и продлили свою серию поражений до двух матчей. Всего же в последних семи поединках «Эдмонтон» праздновал победу лишь однажды. Не слишком обнадеживающе выглядит игра Антона Слепышева, который пока забросил лишь одну шайбу в сезоне, а в последних трех матчах команды не набрал ни одного очка и заработал полезность «-3».

Понятно, что статистика «Ойлерз» будет ужасной. В последних пяти матчах команда забросила всего три шайбы и это при том, что Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в строю. По игре в меньшинстве «Эдмонтон» вовсе худшая команда в Лиге – всего 71,5% нейтрализации большинства соперника.

Прогноз

2,45Победа «Эдмонтона» в матче

Явный фаворит матча «Нэшвилл». К тому же, первая встреча команд завершилась сухой победой «Прэдаторз» 4:0. Но буквально накануне руководство «Ойлерз» заявило, что не собирается увольнять тренера. Обычно это хороший стимул для команды. Плюс, должно же рано или поздно прорвать звездный лидеров атаки «Эдмонтона»? Рискнем поставить на победу «Эдмонтона» в матче с коэффициентом 2,45.

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