25 октября в восьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Ле Ман». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.40.
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» занимает 13-е место во французской Лиге 1, набрав 9 очков.
Последние матчи: «Осер» одержал победу на выезде против «Гавра» (3:1). В составе победителей дубль оформил Дэнни Намасо, ещё один гол на свой счёт записал Ромэн Фавр.
Не сыграют: в составе «Осера» из-за травм не сыграют Ассане Диусс, Секу Фофана, Брайан Око, Марвин Сенайя, Телли Сиве.
Состояние команды: в последних матчах «Осер» одержал четыре победы и потерпел одно поражение, забив 11 голов и пропустив 9 мячей.
«Ле Ман»
Турнирное положение: «Ле Ман» занимает 16-е место в чемпионате Франции, набрав 6 пунктов.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Ле Ман» потерпел поражение от «Тулузы» (0:3).
Не сыграют: Адиль Бурабаа.
Состояние команды: «Ле Ман» проиграл в третьем матче подряд, уступив не только «Тулузе», но и «Генгаму» (1:2) и ПСЖ (1:3). Помимо этого команда выиграла у «Лорьяна» (2:1) и сыграла вничью с «Лансом» (2:2).
Статистика для ставок
- «Осер» занимает 13-е место в чемпионате Франции
- «Ле Ман» занимает 16-е место в чемпионате Франции
- В последней очной встрече «Осер» переиграл «Ле Ман» (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Осера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.07. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Ле Мана» — 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.13.
Прогноз: В матчах с участием «Осера» и «Ле Мана» забивается по 3 мяча, ожидаем, что соперники обменяются голами и не один раз.
Ставка: Обе забьют больше 1.5 с коэффициентом 4.40.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.