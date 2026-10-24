прогноз на матч 8-го тура Лиги 1, ставка за 4.40

25 октября в восьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Ле Ман». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.40.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» занимает 13-е место во французской Лиге 1, набрав 9 очков.

Последние матчи: «Осер» одержал победу на выезде против «Гавра» (3:1). В составе победителей дубль оформил Дэнни Намасо, ещё один гол на свой счёт записал Ромэн Фавр.

Не сыграют: в составе «Осера» из-за травм не сыграют Ассане Диусс, Секу Фофана, Брайан Око, Марвин Сенайя, Телли Сиве.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в последних матчах «Осер» одержал четыре победы и потерпел одно поражение, забив 11 голов и пропустив 9 мячей.

«Ле Ман»

Турнирное положение: «Ле Ман» занимает 16-е место в чемпионате Франции, набрав 6 пунктов.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Ле Ман» потерпел поражение от «Тулузы» (0:3).

Не сыграют: Адиль Бурабаа.

Состояние команды: «Ле Ман» проиграл в третьем матче подряд, уступив не только «Тулузе», но и «Генгаму» (1:2) и ПСЖ (1:3). Помимо этого команда выиграла у «Лорьяна» (2:1) и сыграла вничью с «Лансом» (2:2).

Статистика для ставок

«Осер» занимает 13-е место в чемпионате Франции

«Ле Ман» занимает 16-е место в чемпионате Франции

В последней очной встрече «Осер» переиграл «Ле Ман» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Осера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.07. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Ле Мана» — 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.13.

Прогноз: В матчах с участием «Осера» и «Ле Мана» забивается по 3 мяча, ожидаем, что соперники обменяются голами и не один раз.

4.40 Обе забьют больше 1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.40 на матч «Осер» — «Ле Ман» позволит вывести на карту выигрыш 3400₽, общая выплата — 4400₽

Ставка: Обе забьют больше 1.5 с коэффициентом 4.40.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.10 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Осер» — «Ле Ман» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.