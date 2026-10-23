24 октября в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Падерборн» и «Гамбург». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.
«Падерборн»
Турнирное положение: «Падерборн» после шести поединков нового сезона Бундеслиги занимает 16-е место с пятью очками в активе.
Команда находится в зоне плей-офф за выживание, по дополнительным показателям опережая зону вылета (17-18-я строчки) и по ним же отставая от безопасного 15-го места.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура немецкого первенства клуб на выезде сыграл вничью с «Вердером» (2:2).
Перед этим коллектив уже остался без очков, когда в пятом туре чемпионата Германии теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Штутгарта» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Авортви-Грант, Батиста Майер, Гайрет, Хоффмайер и Клаас, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, «Падерборн» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Данные показатели с одной стороны сулят хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем более дома, с другой — перевес соперника в классе рискует им в этом помешать.
Стефано Марино и Штеффен Тиггес — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.
«Гамбург»
Турнирное положение: «Гамбург» после шести поединков нового сезона Бундеслиги занимает девятое место с девятью очками в активе.
Команда на один пункт отстаёт от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре балла опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-я позиция) и зону вылета (17-18-я строчки).
Последние матчи: ранее в игре шестого тура чемпионата Германии клуб на своем поле минимально одержал победу над «Штутгартом» — 1:0.
Перед этим в рамках предыдущего тура национального первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах переиграл «Хоффенхайм» (3:2).
Не сыграют: травмирован — Ремберг, дисквалифицирован — Вушкович (допинг).
Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, «Гамбург» выиграл.
Тем самым, гости имеют все основания рассчитывать на очередные три очка, пусть и на выезде, тем более что они превосходят соперника в классе.
Юссуф Поульсен и Миро Мухайм — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.
Статистика для ставок
- в семи из девяти последних домашних матчей «Падерборна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в пяти из восьми последних домашних матчей «Падерборна» забивали больше 3,5 голов
- в четырех последних матчах «Гамбург» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Падерборн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.29. Ничья — в 3.70, выигрыш «Гамбурга» — в 2.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.56 и 2.34.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их семи из девяти последних домашних поединков.
При этом в четырех из семи последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.81.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой сценарий был реализован в пяти из восьми последних домашних матчей «Падерборна».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.34