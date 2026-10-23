Поднимется ли «Гамбург» в зону еврокубков?

прогноз на матч седьмого тура немецкой Бундеслиги, ставка за 1.81

24 октября в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Падерборн» и «Гамбург». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

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«Падерборн»

Турнирное положение: «Падерборн» после шести поединков нового сезона Бундеслиги занимает 16-е место с пятью очками в активе.

Команда находится в зоне плей-офф за выживание, по дополнительным показателям опережая зону вылета (17-18-я строчки) и по ним же отставая от безопасного 15-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура немецкого первенства клуб на выезде сыграл вничью с «Вердером» (2:2).

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Перед этим коллектив уже остался без очков, когда в пятом туре чемпионата Германии теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Штутгарта» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Авортви-Грант, Батиста Майер, Гайрет, Хоффмайер и Клаас, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, «Падерборн» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Данные показатели с одной стороны сулят хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем более дома, с другой — перевес соперника в классе рискует им в этом помешать.

Стефано Марино и Штеффен Тиггес — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Гамбург» после шести поединков нового сезона Бундеслиги занимает девятое место с девятью очками в активе.

Команда на один пункт отстаёт от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре балла опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-я позиция) и зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: ранее в игре шестого тура чемпионата Германии клуб на своем поле минимально одержал победу над «Штутгартом» — 1:0.

Перед этим в рамках предыдущего тура национального первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах переиграл «Хоффенхайм» (3:2).

Не сыграют: травмирован — Ремберг, дисквалифицирован — Вушкович (допинг).

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, «Гамбург» выиграл.

Тем самым, гости имеют все основания рассчитывать на очередные три очка, пусть и на выезде, тем более что они превосходят соперника в классе.

Юссуф Поульсен и Миро Мухайм — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.

На что ставят в матче Падерборн — Гамбург Букмекерские коэффициенты на матч Падерборн — Гамбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в семи из девяти последних домашних матчей «Падерборна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних домашних матчей «Падерборна» забивали больше 3,5 голов

в четырех последних матчах «Гамбург» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Падерборн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.29. Ничья — в 3.70, выигрыш «Гамбурга» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.56 и 2.34.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их семи из девяти последних домашних поединков.

При этом в четырех из семи последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.81 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч «Падерборн» — «Гамбург» принесёт чистый выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой сценарий был реализован в пяти из восьми последних домашних матчей «Падерборна».

2.34 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Падерборн» — «Гамбург» принесёт прибыль 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.34