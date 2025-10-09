прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 2.17

9 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Ботсвана и Уганда. Начало встречи — 19:00 мск.

Ботсвана

Турнирное положение: Ботсвана за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с девятью очками занимает пятую позицию в группе.

Команда на шесть баллов отстает даже от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, а ее как раз и занимает нынешний соперник, поэтому в случае невыигрыша она лишится даже теоретических шансов на ЧМ-2026.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на чужом поле потерпел поражение от Мозамбика (0:2).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда также осталась без баллов, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:3 проиграла Алжиру.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, четыре из которых были официальными, а одна — товарищеской, Ботсвана выиграла лишь раз, да и то не в основное время время, при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на выигрыш, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть небольшое преимущество соперника в классе.

Тебого Копеланг и Кабело Сеаканьенг — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Уганда

Турнирное положение: Уганда за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию (зона плей-офф) с 15-ю очками в активе.

Команда находится в зоне плей-офф и на четыре балла отстает от лидера Алжира, а также лишь по дополнительным опережает третью строчку, на которой пребывает Мозамбик.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своем поле одержала победу над Сомали (2:0).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив также набрал максимум очков, когда опять-таки в домашних стенах с результатом 4:0 разгромил Мозамбик.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Уганда выиграла четыре раза при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Аллан Окелло и Роджерс Мато — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Ботсваны забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Уганды забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей Уганда выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уганда — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья — в 3.20, победа Ботсваны — в 3.15.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.50 и 1.50.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников, результативность аутсайдера дуэли обещает стать решающим фактором.

2.17 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Ботсвана — Уганда позволит вывести на карту выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: обе команды забьют за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Ботсваны.

2.50 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Ботсвана — Уганда принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50