9 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Ботсвана и Уганда. Начало встречи — 19:00 мск.
Ботсвана
Турнирное положение: Ботсвана за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с девятью очками занимает пятую позицию в группе.
Команда на шесть баллов отстает даже от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, а ее как раз и занимает нынешний соперник, поэтому в случае невыигрыша она лишится даже теоретических шансов на ЧМ-2026.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на чужом поле потерпел поражение от Мозамбика (0:2).
Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда также осталась без баллов, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:3 проиграла Алжиру.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, четыре из которых были официальными, а одна — товарищеской, Ботсвана выиграла лишь раз, да и то не в основное время время, при двух поражениях и двух ничьих.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на выигрыш, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть небольшое преимущество соперника в классе.
Тебого Копеланг и Кабело Сеаканьенг — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Уганда
Турнирное положение: Уганда за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию (зона плей-офф) с 15-ю очками в активе.
Команда находится в зоне плей-офф и на четыре балла отстает от лидера Алжира, а также лишь по дополнительным опережает третью строчку, на которой пребывает Мозамбик.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своем поле одержала победу над Сомали (2:0).
Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив также набрал максимум очков, когда опять-таки в домашних стенах с результатом 4:0 разгромил Мозамбик.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Уганда выиграла четыре раза при одном поражении и одной ничьей.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Аллан Окелло и Роджерс Мато — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Ботсваны забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах Уганды забивала только одна команда
- в четырех из шести последних матчей Уганда выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уганда — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья — в 3.20, победа Ботсваны — в 3.15.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.50 и 1.50.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
И хотя в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников, результативность аутсайдера дуэли обещает стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Ботсваны.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50