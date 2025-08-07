ФКСБ — Дрита. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 августа 2025 года

7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют ФКСБ и «Дрита». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — «Дрита», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ФКСБ

Турнирное положение: Румыны уже вылетели из квалификации Лиги чемпионов. Команда дважды уступила «Шкендии».

При этом ФКСБ нынче угодил в психологическую яму. Команда уступила в четырех своих последних поединках.

Стяуа — Дрита: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.344.708.20Бонус$1500

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. ФКСБ уступил бухарестскому «Динамо» (3:4).

До того команда была бита «Шкендией» (1:2). Да и поединок с «Фарулом» завершился неудачей (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках ФКСБ забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: ФКСБ на данном этапе не преуспевает в плане игры и результатов. Команда не может победить уже почти 3 недели.

Причем ФКСБ в 3 последних матчах пропустил 8 мячей. Да и неудача в квалификации Лиги чемпионов еще не успела забыться.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Румыны превосходят соперника в классе, что наверняка докажут на деле.

«Дрита»

Турнирное положение: «Дрита» уже успела вылететь из квалификации Лиги чемпионов. Команда дважды уступила «Копенгагену».

Причем «Дрита» не забивала в 2 своих последних поединках. А вот до того команда победила трижды кряду.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дрита» уступила «Копенгагену» (0:1).

До того команда потерпела поражение от того же соперника (0:2). А вот чуть ранее она расправилась с «Дифферданжем» (3:2).

При этом «Дрита» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дрита» в последних матчах выглядел не столь выгодно. Команда имеет двухматчевую пораженческую серию.

При этом «Дрита» в 2 последних матчах не смогла отличиться. Да и вообще, в созидательном плане у команды имеются сложности.

Команда явно постараются пободаться с румынами. А вот подбор игроков у норвежцев по именам выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда наверняка постарается максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Дрита» проиграла в 2 своих последних матчах

ФКСБ уступил в 4 последних поединках

Румыны в 3 своих последних матчах пропустили 8 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Румыны явно сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

ФКСБ твердо намерен пробиться в осеннюю часть еврокубков, да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

Ставка: Фора ФКСБ -2.5 за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50