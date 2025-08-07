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    Даст ли «Полесье» отпор венграм?

    Полесье — Пакш. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Полесье» — «Пакш»
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    «Клуж» — «Пакш». Лига Европы 2025/2026
    «Полесье» из Украины дома сыграет против венгерского клуба «Пакш» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Полесье» — «Пакш», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Полесье

  • Житомир
    •  Полесье 21:00 Пакш

    Пакш

  • Пакш
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    «Полесье»

    Турнирная таблица: «Полесье» с победы стартовало в новом сезоне чемпионата Украины, в первом туре участник Лиги конференций выиграл у «Карпат» со счетом 2:0 и набрал первые 3 очка в таблице.

    Последние матчи: В Лиге конференций «Полесье» совершила камбэк в противостояии с «Санта-Коломой» из Андорры. Сначала украинцы дома проиграли сопернику со счетом 1:2, а затем в гостях выиграли с результатом 4:1.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Полесье» одержало две победы, сыграло вничью в двух матчах и один раз проиграло.

    «Пакш»

    Турнирная таблица: «Пакш» начал новый сезон в венгерском первенстве без поражений. Сначала команда сыграла вничью с «Дьёром» (3:3), а затем разгромила «Кишварду» (5:1) и набрала 4 очка.

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    • Последние матчи: Еврокубковая кампания для венгров стартовала еще в Лиге Европы, в 1 отборочном раунде «Пакш» проиграл дуэль румынскому «Клужу» (0:0 — дома, 0:3 — в гостях).

    Затем было выступление во втором раунде Лиги конференций, на этой стадии «Пакш» с трудом преодолел сопротивление словенского «Марибора» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях). Победный гол в составе венгров в домашней игре забил Виндекер.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Венгрии одержал две победы, два раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.

    Статистика для ставок

    • «Полесье» одержала две победы подряд

    • «Пакш» не проигрывает четыре матча подряд: 2 победы и 2 ничьи

    • «Полесье» и «Пакш» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.35, а победа «Пакша» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: «Полесье» и «Пакш» в среднем за матч забивают от одного до двух мячей, оба коллектива играют в атакующий футбол и в первой игре дуэли вряд ли будут отсиживаться в обороне. Ставим на то, что обе команды забьют гол.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.10.

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    Полесье — Пакш: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 07.08.202521:00. Даст ли «Полесье» отпор венграм?
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