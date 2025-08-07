Полесье — Пакш. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

Полесье
Пакш
«Полесье»
Турнирная таблица: «Полесье» с победы стартовало в новом сезоне чемпионата Украины, в первом туре участник Лиги конференций выиграл у «Карпат» со счетом 2:0 и набрал первые 3 очка в таблице.
Последние матчи: В Лиге конференций «Полесье» совершила камбэк в противостояии с «Санта-Коломой» из Андорры. Сначала украинцы дома проиграли сопернику со счетом 1:2, а затем в гостях выиграли с результатом 4:1.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Полесье» одержало две победы, сыграло вничью в двух матчах и один раз проиграло.
«Пакш»
Турнирная таблица: «Пакш» начал новый сезон в венгерском первенстве без поражений. Сначала команда сыграла вничью с «Дьёром» (3:3), а затем разгромила «Кишварду» (5:1) и набрала 4 очка.
Последние матчи: Еврокубковая кампания для венгров стартовала еще в Лиге Европы, в 1 отборочном раунде «Пакш» проиграл дуэль румынскому «Клужу» (0:0 — дома, 0:3 — в гостях).
Затем было выступление во втором раунде Лиги конференций, на этой стадии «Пакш» с трудом преодолел сопротивление словенского «Марибора» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях). Победный гол в составе венгров в домашней игре забил Виндекер.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Венгрии одержал две победы, два раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.
Статистика для ставок
- «Полесье» одержала две победы подряд
- «Пакш» не проигрывает четыре матча подряд: 2 победы и 2 ничьи
- «Полесье» и «Пакш» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.35, а победа «Пакша» — в 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.
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Прогноз: «Полесье» и «Пакш» в среднем за матч забивают от одного до двух мячей, оба коллектива играют в атакующий футбол и в первой игре дуэли вряд ли будут отсиживаться в обороне. Ставим на то, что обе команды забьют гол.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.