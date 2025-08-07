Фредрикстад — Мидтьюлланн: прогноз на футбол и ставка за 2.22

7 августа в матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Фредрикстад» и «Мидтьюлланн». Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Ставка и прогноз на матч «Фредрикстад» — «Мидтьюлланн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фредрикстад»

Турнирное положение: «Фредрикстад» стартует в Лиге Европы с 3-го раунда квалификации.

В чемпионате Норвегии команда после 18-ти туров набрала 26 очков. Разница мячей — 23:20. В активе «Фредрикстада» семь побед, пять ничейных результатов и шесть поражений.

Последние матчи: в последнем матче «Фредрикстад» сыграл вничью против клуба «Тромсе» (0:0).

Ранее «Фредрикстад» обыграл «Стремсгодсет» со счетом 3:2 и поделил очки в поединке с командой «Хам-Кам» (1:1).

В последних пяти матчах у команды две победы, два матча вничью и одно поражение. Разница мячей на этом отрезке — 8:6.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмирован защитник Сигурд Квиле.

Состояние команды: «Фредрикстад» начнет борьбу в Лиге Европы, проводя сильный сезон во внутреннем чемпионате.

Однако нельзя назвать игру команды стабильной. В пяти ничейных матчах чемпионата Норвегии «Фредрикстад» упускал победу.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» прошел в 3-й раунд квалификации после победы над клубом «Хиберниан» во втором круге.

В чемпионате Дании после трех стартовых туров команда набрала пять очков. Разница мячей — 9:5.

Последние матчи: в последней игре «Мидтьюлланн» поделил очки с клубом «Орхус» в чемпионате Норвегии (0:0).

В первом туре внутреннего первенства «Мидтьюлланн» сыграл вничью со счетом 3:3 против клуба «Оденсе». Со счетом 6:2 была уничтожена «Мидтьюлланном» команда «Сендерйюске».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Мидтьюлланн» показал характер в матчах 2-го раунда квалификации.

Во внутреннем чемпионате команда не имеет проблем в атаке, забивая в среднем два мяча за встречу. Однако пока нет самой надежной игры в обороне.

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