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    «Мидтьюлланн» ожидают проблемы в матче Лиги Европы?

    Фредрикстад — Мидтьюлланн: прогноз на футбол и ставка за 2.22

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    Футбольный клуб «Мидтьюлланн»
    7 августа в матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Фредрикстад» и «Мидтьюлланн». Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Ставка и прогноз на матч «Фредрикстад» — «Мидтьюлланн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Фредрикстад

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Фредрикстад 19:00 Мидтьюлланн

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
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    «Фредрикстад»

    Турнирное положение: «Фредрикстад» стартует в Лиге Европы с 3-го раунда квалификации.

    В чемпионате Норвегии команда после 18-ти туров набрала 26 очков. Разница мячей — 23:20. В активе «Фредрикстада» семь побед, пять ничейных результатов и шесть поражений.

    Фредрикстад — Мидтьюлланн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в последнем матче «Фредрикстад» сыграл вничью против клуба «Тромсе» (0:0).

    Ранее «Фредрикстад» обыграл «Стремсгодсет» со счетом 3:2 и поделил очки в поединке с командой «Хам-Кам» (1:1).

    В последних пяти матчах у команды две победы, два матча вничью и одно поражение. Разница мячей на этом отрезке — 8:6.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмирован защитник Сигурд Квиле.

    Состояние команды: «Фредрикстад» начнет борьбу в Лиге Европы, проводя сильный сезон во внутреннем чемпионате.

    Однако нельзя назвать игру команды стабильной. В пяти ничейных матчах чемпионата Норвегии «Фредрикстад» упускал победу.

    «Мидтьюлланн»

    Турнирное положение: «Мидтьюлланн» прошел в 3-й раунд квалификации после победы над клубом «Хиберниан» во втором круге.

    В чемпионате Дании после трех стартовых туров команда набрала пять очков. Разница мячей — 9:5.

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    • Последние матчи: в последней игре «Мидтьюлланн» поделил очки с клубом «Орхус» в чемпионате Норвегии (0:0).

    В первом туре внутреннего первенства «Мидтьюлланн» сыграл вничью со счетом 3:3 против клуба «Оденсе». Со счетом 6:2 была уничтожена «Мидтьюлланном» команда «Сендерйюске».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: «Мидтьюлланн» показал характер в матчах 2-го раунда квалификации.

    Во внутреннем чемпионате команда не имеет проблем в атаке, забивая в среднем два мяча за встречу. Однако пока нет самой надежной игры в обороне.

    Статистика для ставок

    Ставка: Индивидуальный тотал больше 2 на «Мидтьюлланн» в матче за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз заключается в ожидании равного итого матча.

    Ставка: ничья в матче за 3.75.

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