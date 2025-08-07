Фредрикстад — Мидтьюлланн: прогноз на футбол и ставка за 2.22

Фредрикстад
Мидтьюлланн
«Фредрикстад»
Турнирное положение: «Фредрикстад» стартует в Лиге Европы с 3-го раунда квалификации.
В чемпионате Норвегии команда после 18-ти туров набрала 26 очков. Разница мячей — 23:20. В активе «Фредрикстада» семь побед, пять ничейных результатов и шесть поражений.
Фредрикстад — Мидтьюлланн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в последнем матче «Фредрикстад» сыграл вничью против клуба «Тромсе» (0:0).
Ранее «Фредрикстад» обыграл «Стремсгодсет» со счетом 3:2 и поделил очки в поединке с командой «Хам-Кам» (1:1).
В последних пяти матчах у команды две победы, два матча вничью и одно поражение. Разница мячей на этом отрезке — 8:6.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмирован защитник Сигурд Квиле.
Состояние команды: «Фредрикстад» начнет борьбу в Лиге Европы, проводя сильный сезон во внутреннем чемпионате.
Однако нельзя назвать игру команды стабильной. В пяти ничейных матчах чемпионата Норвегии «Фредрикстад» упускал победу.
«Мидтьюлланн»
Турнирное положение: «Мидтьюлланн» прошел в 3-й раунд квалификации после победы над клубом «Хиберниан» во втором круге.
В чемпионате Дании после трех стартовых туров команда набрала пять очков. Разница мячей — 9:5.
Последние матчи: в последней игре «Мидтьюлланн» поделил очки с клубом «Орхус» в чемпионате Норвегии (0:0).
В первом туре внутреннего первенства «Мидтьюлланн» сыграл вничью со счетом 3:3 против клуба «Оденсе». Со счетом 6:2 была уничтожена «Мидтьюлланном» команда «Сендерйюске».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: «Мидтьюлланн» показал характер в матчах 2-го раунда квалификации.
Во внутреннем чемпионате команда не имеет проблем в атаке, забивая в среднем два мяча за встречу. Однако пока нет самой надежной игры в обороне.
Статистика для ставок
- «Мидтьюлланн» забил девять мячей в последних трех матчах чемпионата Дании
- «Фредрикстад» проиграл лишь один матч в пяти последних играх
- «Мидтьюлланн» не имеет проблем с составом
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа гостей оценивается 1.80. Ничья — в 3.75, победа «Фредрикстада» — в 3.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.29.
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Прогноз: «Мидтьюлланн» обладает более качественным составом, однако в кубковых матчах решает характер, а не набор игроков.
Однако и в этом пункте «Мидтьюлланн» выглядит интереснее. Ожидаем большое количество забитых мячей.
Ставка: Индивидуальный тотал больше 2 на «Мидтьюлланн» в матче за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз заключается в ожидании равного итого матча.
Ставка: ничья в матче за 3.75.