Шкендия — Карабах. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 августа 2025 года

Шкендия
Карабах
«Шкендия»
Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Северной Македонии стартует 8 августа, в рамках 1 тура «Шкендия» примет «Шкупи».
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шкендия» с минимальным перевесом одолели ТНС из Уэльса (2:1 — победа дома, 0:0 — ничья в гостях).
Шкендия — Карабах: коэффициенты букмекеров
Во втором отборочном раунде ЛЧ македонцы преодолели сопротивление румынской «Стяуа» (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Шкендия» демонстрирует симпатичную игру, не проигрывая на протяжении 7 матчей, выиграв 5 матчей и сыграв вничью в 2 встречах.
«Карабах»
Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 15 августа. Матч 1 тура «Карабах» проведет на выезде против «Сабаха».
Последние матчи: Во втором раунде Лиги чемпионов «Карабах» переиграл на выезде «Шелбурн» (3:0). В составе азербайджанского клуба по голу забили Леандро Андраде, Акундзаде и Кащука.
В домашней игре «скауны» добились минимальной победы над «Шелбурном» (1:0), на 44 минуте автогол на свой счет записал Мартин.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Карабах» одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Шкендия» — чемпион Северной Македонии
- «Карабах» — чемпион Азербайджана
- «Шкендия» и «Карабах» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.85, а победа «Шкендии» — в 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Карабах» уверенно играет в Лиге чемпионов, не пропустив ни одного гола. Ставим на победу азербайджанского чемпиона.
Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: В среднем за игру «Карабах» забивает два мяча, ожидаем от матча результативной игры.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.