Шкендия — Карабах. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 августа 2025 года

«Шкендия» из Северной Македонии сыграет против «Карабаха» из Азербайджана в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 5 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шкендия» — «Карабах», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шкендия»

Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Северной Македонии стартует 8 августа, в рамках 1 тура «Шкендия» примет «Шкупи».

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шкендия» с минимальным перевесом одолели ТНС из Уэльса (2:1 — победа дома, 0:0 — ничья в гостях).

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Во втором отборочном раунде ЛЧ македонцы преодолели сопротивление румынской «Стяуа» (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Шкендия» демонстрирует симпатичную игру, не проигрывая на протяжении 7 матчей, выиграв 5 матчей и сыграв вничью в 2 встречах.

«Карабах»

Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 15 августа. Матч 1 тура «Карабах» проведет на выезде против «Сабаха».

Последние матчи: Во втором раунде Лиги чемпионов «Карабах» переиграл на выезде «Шелбурн» (3:0). В составе азербайджанского клуба по голу забили Леандро Андраде, Акундзаде и Кащука.

В домашней игре «скауны» добились минимальной победы над «Шелбурном» (1:0), на 44 минуте автогол на свой счет записал Мартин.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Карабах» одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Шкендия» — чемпион Северной Македонии

«Карабах» — чемпион Азербайджана

«Шкендия» и «Карабах» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.85, а победа «Шкендии» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Карабах» уверенно играет в Лиге чемпионов, не пропустив ни одного гола. Ставим на победу азербайджанского чемпиона.

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: В среднем за игру «Карабах» забивает два мяча, ожидаем от матча результативной игры.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.