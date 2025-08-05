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    «Карабах» добьётся результата на выезде?

    Шкендия — Карабах. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шкендия» — «Карабах»
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    «Карабах» — «Шелбурн»
    «Шкендия» из Северной Македонии сыграет против «Карабаха» из Азербайджана в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 5 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шкендия» — «Карабах», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 05 Августа 2025 года

    Шкендия

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Шкендия 21:00 Карабах

    Карабах

  • Агдам
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    «Шкендия»

    Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Северной Македонии стартует 8 августа, в рамках 1 тура «Шкендия» примет «Шкупи».

    Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шкендия» с минимальным перевесом одолели ТНС из Уэльса (2:1 — победа дома, 0:0 — ничья в гостях).

    Шкендия — Карабах: коэффициенты букмекеров

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    Во втором отборочном раунде ЛЧ македонцы преодолели сопротивление румынской «Стяуа» (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Шкендия» демонстрирует симпатичную игру, не проигрывая на протяжении 7 матчей, выиграв 5 матчей и сыграв вничью в 2 встречах.

    «Карабах»

    Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 15 августа. Матч 1 тура «Карабах» проведет на выезде против «Сабаха».

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    • Последние матчи: Во втором раунде Лиги чемпионов «Карабах» переиграл на выезде «Шелбурн» (3:0). В составе азербайджанского клуба по голу забили Леандро Андраде, Акундзаде и Кащука.

    В домашней игре «скауны» добились минимальной победы над «Шелбурном» (1:0), на 44 минуте автогол на свой счет записал Мартин.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Карабах» одержал три победы и потерпел два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Шкендия» — чемпион Северной Македонии

    • «Карабах» — чемпион Азербайджана

    • «Шкендия» и «Карабах» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.85, а победа «Шкендии» — в 4.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Карабах» уверенно играет в Лиге чемпионов, не пропустив ни одного гола. Ставим на победу азербайджанского чемпиона.

    Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: В среднем за игру «Карабах» забивает два мяча, ожидаем от матча результативной игры.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.90.

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    Шкендия — Карабах: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 05.08.202521:00. «Карабах» добьётся результата на выезде?
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