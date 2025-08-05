ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сон Хын МинУходит как легенда: Сон Хын Мин прощается с «Тоттенхэмом Харви ЭллиоттНемецкий трамплин. Почему Бундеслига — идеальный вариант для Харви Эллиотта Матеуш Ребецки против Криса ДанканаЛегкая победа Таиры, бой года от Ребецки и Данкана. Обзор карда UFC Vegas 108
  • 11:16
    • КДК РФС накажет «Спартак» по итогам матча с «Ростовом»
  • 10:35
    • Овечкин — самый высокооплачиваемый игрок в истории НХЛ
  • 14:39
    • Патрик Шик продлил контракт с «Байером»
  • 14:01
    • Прошла жеребьевка отборочного раунда плей-офф ЛЧ сезона-2025/2026
  • 09:48
    • Антон Худобин закончил карьеру
  • 07:36
    • В «Интер Майами» сделали заявление про Месси
  • 09:37
    • Капризов и Макдэвид станут самыми высокооплачиваемыми игроками НХЛ
    Все новости спорта

    «Амкал» вылетит из Кубка России

    Амкал — Квант. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Кубок России, 5 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Амкал» — «Квант»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Амкал»
    5 августа в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Амкал» и «Квант». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Амкал» — «Квант», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 05 Августа 2025 года

    Амкал

  • Москва
    •  Амкал 18:00 Квант

    Квант

  • Россия. Кубок
    •

    «Амкал»

    Турнирное положение: «Амкал» давно на слуху. На уровне Медиалиги команда считается признанным авторитетом.

    При этом «Амкал» имеет весьма симпатичный по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе явно появятся новички.

    Последние матчи: «Амкал» только начинает свой кубковый путь. Да и вообще, команда частенько проводит поединки с представителями РПЛ.

    Команда месяц назад была разбита мощным ЦСКА (0:4). А вот чуть ранее ей удалось уверенно переиграть «СД Фэмили» (6:1).

    Вообще, «Амкал» в 5 своих последних матчах добыл одну викторию. Забила команда 9 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Амкал» ставит перед собой цель пройти хотя бы раунд Кубка. Да и ресурсный потенциал у клуба достаточно крепкий.

    Причем «Амкал» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент нынче выглядит не столь монолитно.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать на пределе своих возможностей. С мотивацией у полпреда Медиалиги явно полный порядок.

    «Квант»

    Турнирное положение: «Квант» привычно скромно выступает во второй лиге. В своей зоне команда находится на скромной 15 позиции.

    Причем «Квант» на 5 зачетных баллов отстает от спасительной 14 позиции. Да и пропускает команда в среднем чаще двух голов за матч.

  • Кордоба снова похоронил «Динамо»: «Краснодар» справился с командой Карпина
  • Первое поражение Валерия Карпина у руля нового клуба
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Квант» был бит «СКА-Хабаровском-2» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от тамбовского «Спартака» (1:3). А вот чуть ранее она уступила еще и «Рязани» (0:3).

    При этом «Квант» в 5 своих последних поединках потерпел 5 коллизий. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Квант» нынче пребывает в психологической яме. Команда проиграла 6 матчей кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Квант» не победил ни разу в 16 поединках первенства. Да и забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

    На стороне «Кванта» в этой встрече будет опыт. Победить представителя Медиалиги для нее будет частью обязательной программы.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Квант» априори сильнее оппонента, что наверняка докажет на поле.

    Статистика для ставок

    • «Квант» проиграл в 6 своих последних матчах

    • «Амкал» в прошлом розыгрыше Кубка России прошел один раунд

    • «Квант» в среднем забивает реже одного гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Квант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.79, а победа оппонента — в скромные 3.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.29.

    Прогноз: «Квант» постарается добыть свою первую победу в сезоне, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и представителю Медиалиги явно не хватает пресловутой стабильности.

    Ставка: Победа «Кванта» за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.46

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рубин — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ротор — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.96
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Севилья — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Костюк — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сантос — Жувентуде
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Зверев — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мбоко — Боусас-Манейро
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Микельсен — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч РВЧеллендж — Звезда Санкт-Петербург
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Байер — Пиза
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Амкал — Квант: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 05.08.202518:00. «Амкал» вылетит из Кубка России
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры