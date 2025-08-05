Амкал — Квант. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Кубок России, 5 августа 2025 года

5 августа в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Амкал» и «Квант». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Амкал» — «Квант», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Амкал»

Турнирное положение: «Амкал» давно на слуху. На уровне Медиалиги команда считается признанным авторитетом.

При этом «Амкал» имеет весьма симпатичный по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе явно появятся новички.

Последние матчи: «Амкал» только начинает свой кубковый путь. Да и вообще, команда частенько проводит поединки с представителями РПЛ.

Команда месяц назад была разбита мощным ЦСКА (0:4). А вот чуть ранее ей удалось уверенно переиграть «СД Фэмили» (6:1).

Вообще, «Амкал» в 5 своих последних матчах добыл одну викторию. Забила команда 9 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Амкал» ставит перед собой цель пройти хотя бы раунд Кубка. Да и ресурсный потенциал у клуба достаточно крепкий.

Причем «Амкал» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент нынче выглядит не столь монолитно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать на пределе своих возможностей. С мотивацией у полпреда Медиалиги явно полный порядок.

«Квант»

Турнирное положение: «Квант» привычно скромно выступает во второй лиге. В своей зоне команда находится на скромной 15 позиции.

Причем «Квант» на 5 зачетных баллов отстает от спасительной 14 позиции. Да и пропускает команда в среднем чаще двух голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Квант» был бит «СКА-Хабаровском-2» (0:2).

До того команда потерпела поражение от тамбовского «Спартака» (1:3). А вот чуть ранее она уступила еще и «Рязани» (0:3).

При этом «Квант» в 5 своих последних поединках потерпел 5 коллизий. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Квант» нынче пребывает в психологической яме. Команда проиграла 6 матчей кряду.

При этом «Квант» не победил ни разу в 16 поединках первенства. Да и забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

На стороне «Кванта» в этой встрече будет опыт. Победить представителя Медиалиги для нее будет частью обязательной программы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Квант» априори сильнее оппонента, что наверняка докажет на поле.

Статистика для ставок

«Квант» проиграл в 6 своих последних матчах

«Амкал» в прошлом розыгрыше Кубка России прошел один раунд

«Квант» в среднем забивает реже одного гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Квант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.79, а победа оппонента — в скромные 3.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.29.

Прогноз: «Квант» постарается добыть свою первую победу в сезоне, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и представителю Медиалиги явно не хватает пресловутой стабильности.

Ставка: Победа «Кванта» за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.46