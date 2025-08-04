Сеара — Фламенго. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 августа 2025 года

4 августа в 18-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сеара» и «Фламенго». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сеара» — «Фламенго», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сеара»

Турнирное положение: «Сеара» по итогам 16-ти поединков бразильской лиги занимает девятую позицию в зоне Южноамериканского кубка (7-12-е места).

Команда только на один балл опережает 13-ю строчку, которая находится вне данной зоны, а также на пять очков отстает от зоны попадания в Кубок Либертадорес (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального чемпионата коллектив на выезде обыграл «Крузейро» (2:1).

Перед этим в поединке 16-го тура бразильского первенства клуб из Форталезы уже остался без очков, когда на своем поле проиграл «Мирасола» (0:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Габриэл, Лоуренсо, Луис Отавио и Педро Раул, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на бразильскую Серию А, «Сеара» проиграл три раза при одной победе.

Это говорит о плохих шансах хозяев на три балла, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Педро Раул, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с шестью голами.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» по итогам 16-ти поединков бразильской лиги занимает первую позицию и борется за чемпионский титул.

Команда на два балла опережает своего ближайшего преследователя «Крузейро», который провел на один поединок больше, а также на четыре пункта — третий «Палмейрас», сыгравший на матч меньше.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в 1/8 финала, клуб из Рио-де-Жанейро дома потерпел поражение от «Атлетико Минейро» (0:1).

Ранее в предыдущем поединке в рамках 17-го тура бразильского чемпионата коллектив набрал три очка, одержав на своем поле победу над этим же соперником со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Данило, Майкл и Пульгар, плохая форма — Де Ла Крус, дисквалифицирован — Воллес.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на бразильскую Серию А, «Фламенго» выиграл три раза при одном поражении.

Это говорит о хороших шансах хозяев на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Джорджиан Де Арраскаэта — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с девятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Сеары» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Фламенго» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Фламенго» забивали меньше 1,5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.20, победа «Сеары» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.52.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в их последнем выездном поединке.

Между тем, в трех из четырех последних матчей, а также в трех последних домашних поединках хозяева проиграли.

Ставка: «Фламенго» победит за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Сеары».

Ставка: только одна команда забьет за 2.18