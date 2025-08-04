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    Удержится ли «Фламенго» на вершине?

    Сеара — Фламенго. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сеара» — «Фламенго»
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    Лео Перейра («Фламенго»)
    4 августа в 18-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сеара» и «Фламенго». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сеара» — «Фламенго», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Августа 2025 года

    Сеара

  • Бразилия. Серия А
    •  Сеара 00:30 Фламенго

    Фламенго

  • Клубный ЧМ. 1/8 финала
    •

    «Сеара»

    Турнирное положение: «Сеара» по итогам 16-ти поединков бразильской лиги занимает девятую позицию в зоне Южноамериканского кубка (7-12-е места).

    Команда только на один балл опережает 13-ю строчку, которая находится вне данной зоны, а также на пять очков отстает от зоны попадания в Кубок Либертадорес (топ-6).

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального чемпионата коллектив на выезде обыграл «Крузейро» (2:1).

    Перед этим в поединке 16-го тура бразильского первенства клуб из Форталезы уже остался без очков, когда на своем поле проиграл «Мирасола» (0:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Габриэл, Лоуренсо, Луис Отавио и Педро Раул, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на бразильскую Серию А, «Сеара» проиграл три раза при одной победе.

    Это говорит о плохих шансах хозяев на три балла, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Педро Раул, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с шестью голами.

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» по итогам 16-ти поединков бразильской лиги занимает первую позицию и борется за чемпионский титул.

    Команда на два балла опережает своего ближайшего преследователя «Крузейро», который провел на один поединок больше, а также на четыре пункта — третий «Палмейрас», сыгравший на матч меньше.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в 1/8 финала, клуб из Рио-де-Жанейро дома потерпел поражение от «Атлетико Минейро» (0:1).

    Ранее в предыдущем поединке в рамках 17-го тура бразильского чемпионата коллектив набрал три очка, одержав на своем поле победу над этим же соперником со счетом 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Данило, Майкл и Пульгар, плохая форма — Де Ла Крус, дисквалифицирован — Воллес.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на бразильскую Серию А, «Фламенго» выиграл три раза при одном поражении.

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    Это говорит о хороших шансах хозяев на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

    Джорджиан Де Арраскаэта — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Сеары» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Фламенго» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Фламенго» забивали меньше 1,5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.20, победа «Сеары» — в 4.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.52.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в их последнем выездном поединке.

    Между тем, в трех из четырех последних матчей, а также в трех последних домашних поединках хозяева проиграли.

    Ставка: «Фламенго» победит за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Сеары».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.18

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    Сеара — Фламенго: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 04.08.202500:30. Удержится ли «Фламенго» на вершине?
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