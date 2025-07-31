Рапид Вена — Дечич. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Рапид» Вена и «Дечич». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» Вена — «Дечич», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рапид» Вена

Турнирное положение: «Зелёно-белые» уверенно провели первый поединок. Команда на выезде забила 2 сухих мяча в ворота соперника.

При этом «Рапид» Вена победил в двух своих последних поединках. Причем в них команда сохранила свои ворота сухими.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рапид» Вена переиграл «Вакер Инсбрук» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Дечичу» (2:0). А вот поединок с берлинским «Унионом» завершился миром (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Рапид» Вена забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Рапид» Вена постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.

Причем «Рапид» Вена не проигрывает уже два месяца. Зато из 4 летних спаррингов команда победила в трех.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Зелёно-белые» явно постараются продлить свой победный сериал.

«Дечич»

Турнирное положение: Черногорцы успешно начали официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.

Причем «Дечич» уступил в двух своих последних матчах. А вот оборона команды весьма часто допускает результативные ошибки.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дечич» уступил «Рапиду» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Силекса» (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла того же соперника (2:0).

При этом «Дечич» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дечич» нынче выглядит не столь выгодно. Да и победы даются команде весьма натужно.

При этом «Дечич» имеет заметные сложности с реализацией. В двух своих последних поединках команда отличилась всего одним голом.

Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у черногорского клуба по именам выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Черногорцы наверняка постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.

Статистика для ставок

«Дечич» уступил в 2 последних матчах

«Рапид» Вена победил в 2 своих последних поединках

Австрийцы не пропускают 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: «Зелёно-белые» явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок в активных атаках.

«Рапид» Вена способен прибавить в плане реализации, да и оппоненту уже нечего терять.

Ставка: Обе забьют за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.10