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    «Рапид» забьёт и… пропустит?!

    Рапид Вена — Дечич. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» Вена — «Дечич»
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    «Рапид»
    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Рапид» Вена и «Дечич». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» Вена — «Дечич», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Рапид Вена

  • Вена
    •  Рапид Вена 21:30 Дечич

    Дечич

  • Тузи
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    «Рапид» Вена

    Турнирное положение: «Зелёно-белые» уверенно провели первый поединок. Команда на выезде забила 2 сухих мяча в ворота соперника.

    При этом «Рапид» Вена победил в двух своих последних поединках. Причем в них команда сохранила свои ворота сухими.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рапид» Вена переиграл «Вакер Инсбрук» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Дечичу» (2:0). А вот поединок с берлинским «Унионом» завершился миром (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Рапид» Вена забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Рапид» Вена постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.

    Причем «Рапид» Вена не проигрывает уже два месяца. Зато из 4 летних спаррингов команда победила в трех.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Зелёно-белые» явно постараются продлить свой победный сериал.

    «Дечич»

    Турнирное положение: Черногорцы успешно начали официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.

    Причем «Дечич» уступил в двух своих последних матчах. А вот оборона команды весьма часто допускает результативные ошибки.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дечич» уступил «Рапиду» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Силекса» (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла того же соперника (2:0).

    При этом «Дечич» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Дечич» нынче выглядит не столь выгодно. Да и победы даются команде весьма натужно.

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    При этом «Дечич» имеет заметные сложности с реализацией. В двух своих последних поединках команда отличилась всего одним голом.

    Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у черногорского клуба по именам выглядит довольно скромно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Черногорцы наверняка постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.

    Статистика для ставок

    • «Дечич» уступил в 2 последних матчах

    • «Рапид» Вена победил в 2 своих последних поединках

    • Австрийцы не пропускают 2 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: «Зелёно-белые» явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок в активных атаках.

    «Рапид» Вена способен прибавить в плане реализации, да и оппоненту уже нечего терять.

    Ставка: Обе забьют за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рапид Вена — Дечич?

    Матч Рапид Вена — Дечич состоится 31 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рапид Вена — Дечич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рапид Вена — Дечич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рапид Вена — Дечич?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рапид Вена — Дечич?

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

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    Рапид Вена — Дечич: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:30. «Рапид» забьёт и… пропустит?!
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