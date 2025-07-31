Рапид Вена — Дечич. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Рапид Вена
Дечич
«Рапид» Вена
Турнирное положение: «Зелёно-белые» уверенно провели первый поединок. Команда на выезде забила 2 сухих мяча в ворота соперника.
При этом «Рапид» Вена победил в двух своих последних поединках. Причем в них команда сохранила свои ворота сухими.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рапид» Вена переиграл «Вакер Инсбрук» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Дечичу» (2:0). А вот поединок с берлинским «Унионом» завершился миром (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Рапид» Вена забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Рапид» Вена постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.
Причем «Рапид» Вена не проигрывает уже два месяца. Зато из 4 летних спаррингов команда победила в трех.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Зелёно-белые» явно постараются продлить свой победный сериал.
«Дечич»
Турнирное положение: Черногорцы успешно начали официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.
Причем «Дечич» уступил в двух своих последних матчах. А вот оборона команды весьма часто допускает результативные ошибки.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дечич» уступил «Рапиду» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Силекса» (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла того же соперника (2:0).
При этом «Дечич» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дечич» нынче выглядит не столь выгодно. Да и победы даются команде весьма натужно.
При этом «Дечич» имеет заметные сложности с реализацией. В двух своих последних поединках команда отличилась всего одним голом.
Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у черногорского клуба по именам выглядит довольно скромно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Черногорцы наверняка постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.
Статистика для ставок
- «Дечич» уступил в 2 последних матчах
- «Рапид» Вена победил в 2 своих последних поединках
- Австрийцы не пропускают 2 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.70ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Прогноз: «Зелёно-белые» явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок в активных атаках.
«Рапид» Вена способен прибавить в плане реализации, да и оппоненту уже нечего терять.
Ставка: Обе забьют за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.10