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    Команда Кокорина повторно одолеет венгров

    Пушкаш-Академи — Арис Лимасол. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пушкаш-Академи» — «Арис» Лимасол
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    Александр Кокорин
    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Пушкаш-Академи» и «Арис» Лимасол. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пушкаш-Академи» — «Арис» Лимасол, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Академия Пушкаша

  • Фельчут
    •  Академия Пушкаша 21:00 Арис Лимасол

    Арис Лимасол

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Пушкаш-Академи»

    Турнирное положение: «Академики» серовато провели серию летних спаррингов. Команда победила один раз в 3 матчах.

    При этом «Пушкаш-Академи» только стартовал в своем чемпионате. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Академики» переиграли «Казинцбарцикай» (2:1).

    До того команда была бита «Арисом» (2:3). А вот поединок с «Польсьем» завершился беовым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Пушкаш-Академи» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Пушкаш-Академи» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда досадным образом уступила киприотам в первой встрече.

    Причем «Пушкаш-Академи» неизменно пропускал в 6 своих последних матчах. Да и в плане организации атак у команды имеются сложности.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Академики» постараются как можно скорее вскрыть оборону киприотов.

    «Арис» Лимасол

    Турнирное положение: «Лёгкая бригада» не столь ярко выступила в своем чемпионате. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Арис» Лимасол на 7 очков отстал от лидера. А вот забивает команда в среднем реже двух мячей за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Арис» Лимасол сумел одолеть «Пушкаш-Академи» (3:2).

    До того команда потерпела поражение от пражской «Славии» (2:3). А вот чуть ранее она была разгромлена «Гурником» (0:4).

    При этом «Арис» Лимасол в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Арис» Лимасол нынче выглядит не столь выгодно. До последней виктории команда уступила дважды кряду.

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    При этом «Арис» Лимасол имеет весьма приличный подбор атакующих исполнителей. Один только Александр Кокорин чего стоит!

    Команде трудновато даются победы. Да и оборонительные редуты киприотов уж никак не назовешь непроходимыми.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда Кокорина явно постарается максимально использовать контратаки.

    Статистика для ставок

    • «Арис» Лимасол до последней виктории уступил дважды кряду

    • «Пушкаш-Академи» победил только в одном контрольном матче из трех

    • Киприоты неизменно пропускали в 7 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пушкаш-Академи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Арис» не собирается играть на удержание минимального преимущества, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.

    Киприоты способны прибавить в плане реализации, да и оборону соперника не назовешь непроходимой.

    Ставка: Победа «Ариса» Лимасол за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пушкаш-Академи — Арис Лимасол?

    Матч Пушкаш-Академи — Арис Лимасол состоится 31 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пушкаш-Академи — Арис Лимасол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пушкаш-Академи — Арис Лимасол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пушкаш-Академи — Арис Лимасол?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пушкаш-Академи — Арис Лимасол?

    Коэффициенты букмекеров: «Пушкаш-Академи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.70.

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    Пушкаш-Академи — Арис Лимасол: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:00. Команда Кокорина повторно одолеет венгров
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