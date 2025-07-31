Пушкаш-Академи — Арис Лимасол. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Пушкаш-Академи» и «Арис» Лимасол. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пушкаш-Академи» — «Арис» Лимасол, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пушкаш-Академи»

Турнирное положение: «Академики» серовато провели серию летних спаррингов. Команда победила один раз в 3 матчах.

При этом «Пушкаш-Академи» только стартовал в своем чемпионате. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Академики» переиграли «Казинцбарцикай» (2:1).

До того команда была бита «Арисом» (2:3). А вот поединок с «Польсьем» завершился беовым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Пушкаш-Академи» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Пушкаш-Академи» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда досадным образом уступила киприотам в первой встрече.

Причем «Пушкаш-Академи» неизменно пропускал в 6 своих последних матчах. Да и в плане организации атак у команды имеются сложности.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Академики» постараются как можно скорее вскрыть оборону киприотов.

«Арис» Лимасол

Турнирное положение: «Лёгкая бригада» не столь ярко выступила в своем чемпионате. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Арис» Лимасол на 7 очков отстал от лидера. А вот забивает команда в среднем реже двух мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Арис» Лимасол сумел одолеть «Пушкаш-Академи» (3:2).

До того команда потерпела поражение от пражской «Славии» (2:3). А вот чуть ранее она была разгромлена «Гурником» (0:4).

При этом «Арис» Лимасол в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Арис» Лимасол нынче выглядит не столь выгодно. До последней виктории команда уступила дважды кряду.

При этом «Арис» Лимасол имеет весьма приличный подбор атакующих исполнителей. Один только Александр Кокорин чего стоит!

Команде трудновато даются победы. Да и оборонительные редуты киприотов уж никак не назовешь непроходимыми.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда Кокорина явно постарается максимально использовать контратаки.

Статистика для ставок

«Арис» Лимасол до последней виктории уступил дважды кряду

«Пушкаш-Академи» победил только в одном контрольном матче из трех

Киприоты неизменно пропускали в 7 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пушкаш-Академи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Арис» не собирается играть на удержание минимального преимущества, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.

Киприоты способны прибавить в плане реализации, да и оборону соперника не назовешь непроходимой.

Ставка: Победа «Ариса» Лимасол за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20