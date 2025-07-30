Маккаби Тель-Авив — Пафос: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.80

Маккаби Т-А
Пафос
«Маккаби» Тель-Авив
Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Израиля.
Команда вступила в борьбу в квалификации главного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша еще не началось.
Последние матчи: в своей последней игре, которая была стартовой во втором раунде отбора Лиги чемпионов, клуб на чужом поле сыграл вничью с «Пафосом» (1:1), поэтому теперь ему нужно выиграть дома.
Перед этим в поединке, который был товарищеским, коллектив в домашних стенах переиграл соотечественников из «Хапоэль» Ришон-ле-Цион с результатом 2:1.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Маккаби» Тель-Авив выиграл пять раз при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно если учесть чуть более высокий уровень, чем у соперника, а также фактор своего поля.
Элад Мадмун — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги чемпионов.
«Пафос»
Турнирное положение: «Пафос» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Кипра прошлого сезона.
Команда вступила в борьбу в квалификации главного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша еще не началось.
Последние матчи: в своей последней игре, которая была стартовой во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов, клуб на своем поле сыграл вничью с «Маккаби» (1:1), поэтому теперь ему нужно выигрывать на выезде.
Перед этим в поединке, который был товарищеским, коллектив в чужих стенах разошелся мировой с американским «Орландо Пайретс» с результатом 1:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Маккаби» Тель-Авив выиграл пять раз при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть небольшой перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Монс Бассуамина — автор единственного гола команды в квалификации Лиги чемпионов.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Маккаби» забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей «Маккаби» забивали больше 2,5 голов
- в семи из восьми последних матчей «Пафоса» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.40, победа «Пафоса» — в 3.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.
Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Маккаби» Тель-Авив.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95