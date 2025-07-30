ПерерывДинамо — СочиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бителло«Динамо» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция Дмитрий ПятибратовДмитрий Пятибратов: «Спартак» в матче с «Балтикой» был просто неуправляемым Златан ИбрагимовичОт Златана и Анри до Джеррарда и Маркеса. 10 лучших и 10 худших назначенных игроков в истории МЛС
  • 15:48
    • Жоау Феликс стал игроком «Аль-Насра»
  • 18:45
    • «Барселона» посвятила гостевую форму на новый сезон Коби Брайнту
  • 18:05
    • РИА: Сборная России сыграет с Катаром 7 сентября
  • 17:29
    • Sky Sport: Луис Диас будет представлен в качестве игрока «Баварии» 31 июля
  • 12:09
    • Хорхе Карраскаль близок к переходу во «Фламенго»
  • 11:06
    • «Бешикташ» хочет арендовать Ренана
  • 10:11
    • «Сочи» и «Крылья Советов» интересуются защитником «Спартака» Черновым
    Все новости спорта

    Выбьет ли «Маккаби» «Пафос»?

    Маккаби Тель-Авив — Пафос: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 1.80

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Маккаби Тель-Авив Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Пафос»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Маккаби» Тель-Авив
    30 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Маккаби» Тель-Авив и «Пафос». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Пафос», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2025 года

    Маккаби Т-А

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Маккаби Т-А 21:00 Пафос

    Пафос

  • Пафос
    •

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Израиля.

    Команда вступила в борьбу в квалификации главного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша еще не началось.

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была стартовой во втором раунде отбора Лиги чемпионов, клуб на чужом поле сыграл вничью с «Пафосом» (1:1), поэтому теперь ему нужно выиграть дома.

    Перед этим в поединке, который был товарищеским, коллектив в домашних стенах переиграл соотечественников из «Хапоэль» Ришон-ле-Цион с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Маккаби» Тель-Авив выиграл пять раз при двух ничьих и одном поражении.

    Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно если учесть чуть более высокий уровень, чем у соперника, а также фактор своего поля.

    Элад Мадмун — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги чемпионов.

    «Пафос»

    Турнирное положение: «Пафос» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Кипра прошлого сезона.

    Команда вступила в борьбу в квалификации главного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша еще не началось.

  • Трансферный дайджест. 22 — 28 июля
  • Кассьера хочет уйти из «Зенита», «Бавария» нашла замену Кейну, Сафонову подвезут еще одного конкурента
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была стартовой во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов, клуб на своем поле сыграл вничью с «Маккаби» (1:1), поэтому теперь ему нужно выигрывать на выезде.

    Перед этим в поединке, который был товарищеским, коллектив в чужих стенах разошелся мировой с американским «Орландо Пайретс» с результатом 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Маккаби» Тель-Авив выиграл пять раз при двух ничьих и одном поражении.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть небольшой перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Монс Бассуамина — автор единственного гола команды в квалификации Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Маккаби» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Маккаби» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Пафоса» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.40, победа «Пафоса» — в 3.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Маккаби» Тель-Авив.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Маккаби Тель-Авив — Пафос?

    Матч Маккаби Тель-Авив — Пафос состоится 30 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Пафос?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Маккаби Тель-Авив — Пафос?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Маккаби Тель-Авив — Пафос?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Маккаби Тель-Авив — Пафос?

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.40, победа «Пафоса» — в 3.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.61
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 18:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Иберия — Левадия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мюллер — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барриос-Вера — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хачанов — Фикович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Хамрун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Муте — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Музетти — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Грикспор — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Арсено — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дрита — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Дифферданж — ТНС
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Маккаби Тель-Авив — Пафос: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 30.07.202521:00. Выбьет ли «Маккаби» «Пафос»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры