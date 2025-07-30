Брейдаблик — Лех: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 2.63

30 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Брейдаблик» и «Лех». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брейдаблик» — «Лех», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брейдаблик»

Турнирное положение: «Брейдаблик» неудачно выступает в своем чемпионате. Команда нынче пребывает на 3 месте.

При этом «Брейдаблик» на 2 очка отстает от лидера. Да и средняя результативность не доходит до 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Брейдаблик» не смог одолеть «КР Рейкьявик» (1:1).

До того команда была сметена «Лехом» (1:7). А вот поединок с «Вестри» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Брейдаблик» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Брейдаблик» нынче выглядит не лучшим образом. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

Причем «Брейдаблик» в первой встрече фактически потерял все шансы на проход. Тем не менее, исландцы собираются напоследок громыхнуть дверями.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Брейдаблик» явно постарается дать бой полякам.

«Лех»

Турнирное положение: «Лех» новый чемпионат Польши начал скромно. Команда нынче находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Лех» на 3 зачетных балла отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще двух мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Познанцы переиграли «Лехию» (4:3).

До того команда учинила разгром «Брейдаблику» (7:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Краковии» (1:4).

При этом «Лех» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лех» в последних матчах выглядел доволньо столь выгодно. Команда имеет двухматчевую победную серию.

При этом «Лех» в 2 последних матчах настрелял 11 мячей. Да и победа над исландцами в первом поединке почти обеспечила проход в следующий раунд.

Команда пропускает слишком часто. В воротах познанцев соперники неизменно расписывались в 6 последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Поляки наверняка не будут особенно надрываться в атаке.

Статистика для ставок

«Лех» победил в 2 своих последних матчах

«Брейдаблик» не побеждал в 2 последних поединках

«Лех» в 2 своих последних матчах настрелял 11 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лех» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: «Лех» явно сильнее соперника, однако вряд ли будет особо надрываться в ответной встрече.

Поляки все вопросы решили еще в первом поединке, да и соперник не блещет высокой результативностью.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50