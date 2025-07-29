Црвена Звезда — Линкольн: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 2.05

«Црвена Звезда»
Турнирное положение: «Црвена Звезда» получила возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Сербии.
Команда после двух туров нового розыгрыша сербского чемпионата занимает первую позицию с шестью баллами, на три очка опережая ближайшего преследователя — «Чукарички».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура национального первенства клуб в домашних стенах разгромил «Белград» (7:1).
Ранее в первом поединке второго раунда квалификации главного еврокубка коллектив теперь уже на чужом поле выиграл у «Линкольна» 1:0, поэтому теперь может сыграть даже вничью дома.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Црвена Звезда» три раза, а в семи последних поединках ни разу не проиграл.
Это обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор своего поля, хотя им достаточно даже сыграть вничью.
Бруно Дуарте — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги чемпионов.
«Линкольн»
Турнирное положение: «Линкольн» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Гибралтара.
Команда в первом раунде отбора главного еврокубка по сумме двух поединков смогла сломить сопротивление представителя Фарерских островов — «Викингур».
Последние матчи: в своей последней игре, которая пришлась как раз на первое противостояние этих соперников, клуб дома проиграл со счетом 0:1, поэтому теперь ему нужна победа на выезде.
Перед этим коллектив уже сумел выиграть, когда в ответном поединке стартового раунда отбора Лиги чемпионов его жертвой оказался фарерский «Викингур» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Линкольн» выиграл девять раз при одном поражении — как раз от нынешнего соперника.
Такая форма по идее должна говорить о хороших шансах гостей на победу, тем не менее, они все же малы, если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Бернардо Лопес и Тиджей Де Барр — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Црвены Звезды» забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей «Линкольна» забивали меньше 3,5 голов
- в девяти из 10-ти последних матчей «Линкольн» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.06. Ничья — в 15.00, победа «Линкольна» — в 25.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.32 и 3.40.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.
Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей хозяев.
Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Линкольна».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.40