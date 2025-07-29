Црвена Звезда — Линкольн: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 2.05

29 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Црвена Звезда» и «Линкольн». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Линкольн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Црвена Звезда» получила возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Сербии.

Команда после двух туров нового розыгрыша сербского чемпионата занимает первую позицию с шестью баллами, на три очка опережая ближайшего преследователя — «Чукарички».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура национального первенства клуб в домашних стенах разгромил «Белград» (7:1).

Ранее в первом поединке второго раунда квалификации главного еврокубка коллектив теперь уже на чужом поле выиграл у «Линкольна» 1:0, поэтому теперь может сыграть даже вничью дома.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Црвена Звезда» три раза, а в семи последних поединках ни разу не проиграл.

Это обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор своего поля, хотя им достаточно даже сыграть вничью.

Бруно Дуарте — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги чемпионов.

«Линкольн»

Турнирное положение: «Линкольн» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Гибралтара.

Команда в первом раунде отбора главного еврокубка по сумме двух поединков смогла сломить сопротивление представителя Фарерских островов — «Викингур».

Последние матчи: в своей последней игре, которая пришлась как раз на первое противостояние этих соперников, клуб дома проиграл со счетом 0:1, поэтому теперь ему нужна победа на выезде.

Перед этим коллектив уже сумел выиграть, когда в ответном поединке стартового раунда отбора Лиги чемпионов его жертвой оказался фарерский «Викингур» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Линкольн» выиграл девять раз при одном поражении — как раз от нынешнего соперника.

Такая форма по идее должна говорить о хороших шансах гостей на победу, тем не менее, они все же малы, если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Бернардо Лопес и Тиджей Де Барр — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Црвены Звезды» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Линкольна» забивали меньше 3,5 голов

в девяти из 10-ти последних матчей «Линкольн» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.06. Ничья — в 15.00, победа «Линкольна» — в 25.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.32 и 3.40.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Линкольна».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.40