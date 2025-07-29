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    Разгромит ли «Црвена Звезда» «Линкольн»?

    Црвена Звезда — Линкольн: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 2.05

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Линкольн»
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    Бруно Дуарте
    29 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Црвена Звезда» и «Линкольн». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Линкольн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: «Црвена Звезда» получила возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Сербии.

    Команда после двух туров нового розыгрыша сербского чемпионата занимает первую позицию с шестью баллами, на три очка опережая ближайшего преследователя — «Чукарички».

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура национального первенства клуб в домашних стенах разгромил «Белград» (7:1).

    Ранее в первом поединке второго раунда квалификации главного еврокубка коллектив теперь уже на чужом поле выиграл у «Линкольна» 1:0, поэтому теперь может сыграть даже вничью дома.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Црвена Звезда» три раза, а в семи последних поединках ни разу не проиграл.

    Это обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор своего поля, хотя им достаточно даже сыграть вничью.

    Бруно Дуарте — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги чемпионов.

    «Линкольн»

    Турнирное положение: «Линкольн» получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Гибралтара.

    Команда в первом раунде отбора главного еврокубка по сумме двух поединков смогла сломить сопротивление представителя Фарерских островов — «Викингур».

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая пришлась как раз на первое противостояние этих соперников, клуб дома проиграл со счетом 0:1, поэтому теперь ему нужна победа на выезде.

    Перед этим коллектив уже сумел выиграть, когда в ответном поединке стартового раунда отбора Лиги чемпионов его жертвой оказался фарерский «Викингур» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Линкольн» выиграл девять раз при одном поражении — как раз от нынешнего соперника.

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    Такая форма по идее должна говорить о хороших шансах гостей на победу, тем не менее, они все же малы, если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Бернардо Лопес и Тиджей Де Барр — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Црвены Звезды» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Линкольна» забивали меньше 3,5 голов

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Линкольн» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.06. Ничья — в 15.00, победа «Линкольна» — в 25.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.32 и 3.40.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Линкольна».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Црвена Звезда — Линкольн?

    Матч Црвена Звезда — Линкольн состоится 29 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Црвена Звезда — Линкольн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 3,5 голов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Црвена Звезда — Линкольн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 3,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Црвена Звезда — Линкольн?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Црвена Звезда — Линкольн?

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.06. Ничья — в 15.00, победа «Линкольна» — в 25.00.

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