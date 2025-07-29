Акрон — Балтика: прогноз на матч Кубка России и ставка за 2.49

29 июля в 1-м туре Кубка России по футболу в группе D сыграют «Акрон» и «Балтика». Начало матча — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: «Акрон» начнет борьбу за Кубок Росси в квартете D. Вместе с тольяттинским клубом в группе сразятся «Балтика», «Локомотив» и ЦСКА.

Во внутреннем чемпионате «Акрон» занимает вторую строчку после двух туров. В активе команды четыре очка. Разница мячей — 5:1.

Последние матчи: свой последний матч «Акрон» выиграл против «Сочи» со счетом 4:0.

В первом туре чемпионата России «Акрон» сыграл вничью против самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:1.

Не сыграют: в лазарете находятся нападающий Евгений Марков и защитник Егор Филипенко.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Акрон» уверенно начал этот сезон. Несмотря на сложную группу, тольяттинский клуб может побороться в матчах против «Балтики» и «Локомотива».

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтике» в борьбе за Кубок России будут не просто зацепиться за серьезную борьбу в группе D.

В чемпионате России калининградский клуб набрал четыре очка после двух матчей. Разница мячей — 4:1.

Последние матчи: в последний игре «Балтика» разгромила московский «Спартак» со счетом 3:0.

В первом туре клуб смог зацепиться за очки в матче против московского «Динамо». Команда из Калининграда сыграла вничью — 1:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Балтика» не имеет проблем с составом и смогла правильно настроиться в начале сезона.

Команда уверенно проявила себя в матче против больших московских клубов. В предстоящем матче «Балтика» обязана его сохранить.

Статистика для ставок

«Балтика» разгромила «Спартак» в последнем матче

«Акрон» пропустил всего один мяч в последних двух матчах

В последней очной встрече победу одержала «Балтика»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» считается фаворитом с минимальным отрывом по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.45. Ничейный результат — 3.55. Победа «Балтики» — 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.86 и 1.92.

Прогноз: это будет равный матч между равными командами.

«Балтика» и «Акрон» мощно начали этот сезон, и мы сможем увидеть яркий атакующий футбол.

Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.49.

Прогноз: можно предположить ничейный результат в матче и сыграть на этом.

Ставка: Ничейный результат в матче за 3.55.