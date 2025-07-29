Акрон — Балтика: прогноз на матч Кубка России и ставка за 2.49

Акрон
Балтика
«Акрон»
Турнирное положение: «Акрон» начнет борьбу за Кубок Росси в квартете D. Вместе с тольяттинским клубом в группе сразятся «Балтика», «Локомотив» и ЦСКА.
Во внутреннем чемпионате «Акрон» занимает вторую строчку после двух туров. В активе команды четыре очка. Разница мячей — 5:1.
Акрон — Балтика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний матч «Акрон» выиграл против «Сочи» со счетом 4:0.
В первом туре чемпионата России «Акрон» сыграл вничью против самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:1.
Не сыграют: в лазарете находятся нападающий Евгений Марков и защитник Егор Филипенко.
Состояние команды: «Акрон» уверенно начал этот сезон. Несмотря на сложную группу, тольяттинский клуб может побороться в матчах против «Балтики» и «Локомотива».
«Балтика»
Турнирное положение: «Балтике» в борьбе за Кубок России будут не просто зацепиться за серьезную борьбу в группе D.
В чемпионате России калининградский клуб набрал четыре очка после двух матчей. Разница мячей — 4:1.
Последние матчи: в последний игре «Балтика» разгромила московский «Спартак» со счетом 3:0.
В первом туре клуб смог зацепиться за очки в матче против московского «Динамо». Команда из Калининграда сыграла вничью — 1:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Балтика» не имеет проблем с составом и смогла правильно настроиться в начале сезона.
Команда уверенно проявила себя в матче против больших московских клубов. В предстоящем матче «Балтика» обязана его сохранить.
Статистика для ставок
- «Балтика» разгромила «Спартак» в последнем матче
- «Акрон» пропустил всего один мяч в последних двух матчах
- В последней очной встрече победу одержала «Балтика»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» считается фаворитом с минимальным отрывом по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.45. Ничейный результат — 3.55. Победа «Балтики» — 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.86 и 1.92.
- 2.48Урал — Черноморец Нв: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.73Динамо — Сочи: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
- 2.15Кайрат — КуПС: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: это будет равный матч между равными командами.
«Балтика» и «Акрон» мощно начали этот сезон, и мы сможем увидеть яркий атакующий футбол.
Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.49.
Прогноз: можно предположить ничейный результат в матче и сыграть на этом.
Ставка: Ничейный результат в матче за 3.55.