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    «Акрон» и «Балтика» сразятся в Кубке России

    Акрон — Балтика: прогноз на матч Кубка России и ставка за 2.49

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    Футбольный клуб «Акрон»
    29 июля в 1-м туре Кубка России по футболу в группе D сыграют «Акрон» и «Балтика». Начало матча — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 29 Июля 2025 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 18:30 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: «Акрон» начнет борьбу за Кубок Росси в квартете D. Вместе с тольяттинским клубом в группе сразятся «Балтика», «Локомотив» и ЦСКА.

    Во внутреннем чемпионате «Акрон» занимает вторую строчку после двух туров. В активе команды четыре очка. Разница мячей — 5:1.

    Акрон — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний матч «Акрон» выиграл против «Сочи» со счетом 4:0.

    В первом туре чемпионата России «Акрон» сыграл вничью против самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:1.

    Не сыграют: в лазарете находятся нападающий Евгений Марков и защитник Егор Филипенко.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Акрон» уверенно начал этот сезон. Несмотря на сложную группу, тольяттинский клуб может побороться в матчах против «Балтики» и «Локомотива».

    «Балтика»

    Турнирное положение: «Балтике» в борьбе за Кубок России будут не просто зацепиться за серьезную борьбу в группе D.

    В чемпионате России калининградский клуб набрал четыре очка после двух матчей. Разница мячей — 4:1.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: в последний игре «Балтика» разгромила московский «Спартак» со счетом 3:0.

    В первом туре клуб смог зацепиться за очки в матче против московского «Динамо». Команда из Калининграда сыграла вничью — 1:1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Балтика» не имеет проблем с составом и смогла правильно настроиться в начале сезона.

    Команда уверенно проявила себя в матче против больших московских клубов. В предстоящем матче «Балтика» обязана его сохранить.

    Статистика для ставок

    • «Балтика» разгромила «Спартак» в последнем матче

    • «Акрон» пропустил всего один мяч в последних двух матчах

    • В последней очной встрече победу одержала «Балтика»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» считается фаворитом с минимальным отрывом по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.45. Ничейный результат — 3.55. Победа «Балтики» — 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.86 и 1.92.

    Прогноз: это будет равный матч между равными командами.

    «Балтика» и «Акрон» мощно начали этот сезон, и мы сможем увидеть яркий атакующий футбол.

    Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.49.

    Прогноз: можно предположить ничейный результат в матче и сыграть на этом.

    Ставка: Ничейный результат в матче за 3.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Акрон — Балтика?

    Матч Акрон — Балтика состоится 29 июля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Прогноз: какой прогноз на матч Акрон — Балтика?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 3 в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Акрон — Балтика?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 3 в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.49.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Акрон — Балтика?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Акрон — Балтика?

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» считается фаворитом с минимальным отрывом по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.45. Ничейный результат — 3.55. Победа «Балтики» — 2.85.

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    Акрон — Балтика: прогноз и ставка за 2.49, статистика, коэффициенты матча 29.07.202518:30. «Акрон» и «Балтика» сразятся в Кубке России
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