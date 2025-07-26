Тобол — Кайрат: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 26 июля 2025 года

26 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» — «Кайрат». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тобол» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 35 баллов и борется за чемпионский титул, являясь потенциальным лидером.

Команда занимает вторую позицию с отставанием в пять очков от лидера «Астаны», которая провела на два матча больше, и в два — от второго в таблице «Кайрата», сыгравшего на один поединок больше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура казахстанского первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Актобе» (0:0).

Перед этим в 16-м туре национального чемпионата коллектив уже набрал три очка, на этот раз в домашних стенах обыграв «Окжетпес» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 12-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тобол» выиграл девять раз (при трех ничьих) и не потерпел ни одного поражения.

Это сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, выиграть им будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Ислам Чесноков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с семью голами.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 37 баллов и борется за чемпионский титул.

Команда занимает второе место с отставанием в три пункт от лидера «Астаны», которая провела на игру больше, а также с отрывом в два очка от ближайшего преследователя «Тобола», сыгравшего на матч меньше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был стартовым во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, клуб на чужом поле проиграл финскому «КуПС» (0:2).

Перед этим в 17-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также не сумел выиграть, но на этот раз теперь уже в домашних стенах сыграл вничью с «Кайсаром» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кайрат» проиграл лишь раз при пяти победах и трех ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка или по крайней мере на один балл, пусть и на чужом поле, тем более что соперник примерно соответствует их уровню.

Дастан Сатпаев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с восемью голами.

Статистика для ставок

в девяти из 12-ти последних матчей «Тобол» выиграл

в пяти из шести последних матчей «Тобола» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Кайрата» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.30, победа «Кайрата» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних домашних поединках.

И хотя в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность поединков фаворита игры обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их девяти из 12-ти последних матчей.

Ставка: «Тобол» победит за 2.05