Штутгарт — Сельта. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Штутгарт» и «Сельта». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы не столь продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 9 строчке своего чемпионата.

При этом «Штутгарт» сумел добыть Кубок Германии. В финале швабы расправились с «Арминией» (4:2).

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Швабы разгромили «Феллбах» (7:1).

До того команда уверенно обыграла «Арминию». Да и поединок с крепким «РБ Лейпцигом» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Штутгарт» забил 19 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Швабы побеждают уже 5 матчей кряду. Да и потенциально команда способна прибавить во всех компонентах.

Причем «Штутгарт» традиционно неудачно противостоит «кельтам». В двух очных поединках команда по разу уступила и сыграла вничью.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Швабы нынче выглядят куда симпатичнее оппонента.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Сельта» на 5 очков отстала от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 57 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сельта» переиграла «Насьонал» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Браги» (1:3). А вот несколько ранее она уступила скромному «Фамаликану» (0:2).

При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» нынче выглядят не столь выгодно. Команда из трех летних спаррингов извлекла лишь одну викторию.

При этом «Сельта» до последней победы уступили дважды кряду. Да и в плане реализации «кельты» способны поднатореть.

Команда нынешним летом существенно обновляется в кадровом плане. Зато на месте полезный аксакал Яго Аспас.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Кельты» вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Штутгарт» победил в 5 своих последних поединках

«Кельты» до последней виктории уступили дважды кряду

«Штутгарт» в двух своих последних матчах настрелял 11 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: Швабы выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к воротам испанцев.

«Штутгарт» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и «кельты» крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20