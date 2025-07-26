Штутгарт — Сельта. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

Штутгарт
Сельта
«Штутгарт»
Турнирное положение: Швабы не столь продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 9 строчке своего чемпионата.
При этом «Штутгарт» сумел добыть Кубок Германии. В финале швабы расправились с «Арминией» (4:2).
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Швабы разгромили «Феллбах» (7:1).
До того команда уверенно обыграла «Арминию». Да и поединок с крепким «РБ Лейпцигом» завершился викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Штутгарт» забил 19 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Швабы побеждают уже 5 матчей кряду. Да и потенциально команда способна прибавить во всех компонентах.
Причем «Штутгарт» традиционно неудачно противостоит «кельтам». В двух очных поединках команда по разу уступила и сыграла вничью.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Швабы нынче выглядят куда симпатичнее оппонента.
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
Причем «Сельта» на 5 очков отстала от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 57 мячей в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сельта» переиграла «Насьонал» (2:0).
До того команда потерпела поражение от «Браги» (1:3). А вот несколько ранее она уступила скромному «Фамаликану» (0:2).
При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кельты» нынче выглядят не столь выгодно. Команда из трех летних спаррингов извлекла лишь одну викторию.
При этом «Сельта» до последней победы уступили дважды кряду. Да и в плане реализации «кельты» способны поднатореть.
Команда нынешним летом существенно обновляется в кадровом плане. Зато на месте полезный аксакал Яго Аспас.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Кельты» вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Штутгарт» победил в 5 своих последних поединках
- «Кельты» до последней виктории уступили дважды кряду
- «Штутгарт» в двух своих последних матчах настрелял 11 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
- 3.85Крылья Советов — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.30Арсенал Тула — Шинник: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.55Краснодар — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Швабы выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к воротам испанцев.
«Штутгарт» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и «кельты» крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20