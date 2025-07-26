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    «Кельтам» сразу придется несладко

    Штутгарт — Сельта. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Сельта»
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    Илайш Мориба
    26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Штутгарт» и «Сельта». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 26 Июля 2025 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:30 Сельта

    Сельта

  • Виго
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    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Швабы не столь продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 9 строчке своего чемпионата.

    При этом «Штутгарт» сумел добыть Кубок Германии. В финале швабы расправились с «Арминией» (4:2).

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Швабы разгромили «Феллбах» (7:1).

    До того команда уверенно обыграла «Арминию». Да и поединок с крепким «РБ Лейпцигом» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Штутгарт» забил 19 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Швабы побеждают уже 5 матчей кряду. Да и потенциально команда способна прибавить во всех компонентах.

    Причем «Штутгарт» традиционно неудачно противостоит «кельтам». В двух очных поединках команда по разу уступила и сыграла вничью.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Швабы нынче выглядят куда симпатичнее оппонента.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Кельты» минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

    Причем «Сельта» на 5 очков отстала от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 57 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сельта» переиграла «Насьонал» (2:0).

    До того команда потерпела поражение от «Браги» (1:3). А вот несколько ранее она уступила скромному «Фамаликану» (0:2).

    При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кельты» нынче выглядят не столь выгодно. Команда из трех летних спаррингов извлекла лишь одну викторию.

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    При этом «Сельта» до последней победы уступили дважды кряду. Да и в плане реализации «кельты» способны поднатореть.

    Команда нынешним летом существенно обновляется в кадровом плане. Зато на месте полезный аксакал Яго Аспас.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Кельты» вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Штутгарт» победил в 5 своих последних поединках

    • «Кельты» до последней виктории уступили дважды кряду

    • «Штутгарт» в двух своих последних матчах настрелял 11 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: Швабы выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к воротам испанцев.

    «Штутгарт» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и «кельты» крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Штутгарт — Сельта?

    Матч Штутгарт — Сельта состоится 26 июля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Штутгарт — Сельта?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Штутгарт — Сельта?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Штутгарт — Сельта?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Штутгарт — Сельта?

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.10.

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