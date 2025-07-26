Марсель — Жирона. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

Марсель
Аль-Джазира
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 строчке своего чемпионата.
При этом «Марсель» на 19 очков отстал от чемпиона. Да и забивала команда в среднем чаще двух мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Марсельцы не смогли одолеть «ОК Шарлеруа» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Эксельсиор Масслёйс» (5:0). Да и поединок с «Ренном» завершился уверенной викторией (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Марсель» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Марсельцы до последней ничьей победили трижды кряду. Да и потенциально команда способна прибавить во всех компонентах.
Причем «Марсель» лишь однажды противостоял «Жироне». Девять лет назад команда сумела переиграть каталонцев (2:1).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Марсельцы нынче выглядят куда симпатичнее оппонента.
«Жирона»
Турнирное положение: Каталонцы минувший сезон провели бледновато. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
Причем «Жирона» всего на один пункт опередила зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 60 мячей в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Жирона» не дала себя обыграть «Эспаньолу» (0:0).
До того команда учинила разгром «Олоту» (5:0). А вот несколько ранее она была разбита мадридским «Атлетико» (0:4).
При этом «Жирона» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Каталонцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда не пропускала в 2 своих последних поединках.
При этом «Жирона» не проигрывала в 2 своих последних поединках. Да и в плане реализации каталонцы способны преуспеть.
Команда нынешним летом существенно обновляется в кадровом плане. Пока на месте и один из лидеров атак Виктор Цыганков.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Каталонцы вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Марсель» не проигрывает уже 3 месяца
- Каталонцы не пропускали в 2 своих последних матчах
- «Марсель» до последней ничьей победил 3 раза подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
- 3.85Крылья Советов — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.30Арсенал Тула — Шинник: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.55Краснодар — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Марсельцы выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к его воротам.
«Марсель» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды способна поднатореть в плане реализации.
Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10