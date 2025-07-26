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    Марсельцы быстро добьются своего

    Марсель — Жирона. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Жирона»
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    «Марсель»
    26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Марсель» и «Жирона». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 26 Июля 2025 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 21:00 Аль-Джазира

    Аль-Джазира

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 строчке своего чемпионата.

    При этом «Марсель» на 19 очков отстал от чемпиона. Да и забивала команда в среднем чаще двух мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Марсельцы не смогли одолеть «ОК Шарлеруа» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Эксельсиор Масслёйс» (5:0). Да и поединок с «Ренном» завершился уверенной викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Марсель» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Марсельцы до последней ничьей победили трижды кряду. Да и потенциально команда способна прибавить во всех компонентах.

    Причем «Марсель» лишь однажды противостоял «Жироне». Девять лет назад команда сумела переиграть каталонцев (2:1).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Марсельцы нынче выглядят куда симпатичнее оппонента.

    «Жирона»

    Турнирное положение: Каталонцы минувший сезон провели бледновато. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

    Причем «Жирона» всего на один пункт опередила зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 60 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Жирона» не дала себя обыграть «Эспаньолу» (0:0).

    До того команда учинила разгром «Олоту» (5:0). А вот несколько ранее она была разбита мадридским «Атлетико» (0:4).

    При этом «Жирона» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Каталонцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда не пропускала в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Жирона» не проигрывала в 2 своих последних поединках. Да и в плане реализации каталонцы способны преуспеть.

    Команда нынешним летом существенно обновляется в кадровом плане. Пока на месте и один из лидеров атак Виктор Цыганков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Каталонцы вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Марсель» не проигрывает уже 3 месяца

    • Каталонцы не пропускали в 2 своих последних матчах

    • «Марсель» до последней ничьей победил 3 раза подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Марсельцы выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к его воротам.

    «Марсель» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды способна поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Марсель — Жирона?

    Матч Марсель — Жирона состоится 26 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Марсель — Жирона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Марсель — Жирона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Марсель — Жирона?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Марсель — Жирона?

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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