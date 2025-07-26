Марсель — Жирона. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Марсель» и «Жирона». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 строчке своего чемпионата.

При этом «Марсель» на 19 очков отстал от чемпиона. Да и забивала команда в среднем чаще двух мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Марсельцы не смогли одолеть «ОК Шарлеруа» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Эксельсиор Масслёйс» (5:0). Да и поединок с «Ренном» завершился уверенной викторией (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Марсель» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Марсельцы до последней ничьей победили трижды кряду. Да и потенциально команда способна прибавить во всех компонентах.

Причем «Марсель» лишь однажды противостоял «Жироне». Девять лет назад команда сумела переиграть каталонцев (2:1).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Марсельцы нынче выглядят куда симпатичнее оппонента.

«Жирона»

Турнирное положение: Каталонцы минувший сезон провели бледновато. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Жирона» всего на один пункт опередила зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 60 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Жирона» не дала себя обыграть «Эспаньолу» (0:0).

До того команда учинила разгром «Олоту» (5:0). А вот несколько ранее она была разбита мадридским «Атлетико» (0:4).

При этом «Жирона» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Каталонцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда не пропускала в 2 своих последних поединках.

При этом «Жирона» не проигрывала в 2 своих последних поединках. Да и в плане реализации каталонцы способны преуспеть.

Команда нынешним летом существенно обновляется в кадровом плане. Пока на месте и один из лидеров атак Виктор Цыганков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Каталонцы вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Марсель» не проигрывает уже 3 месяца

Каталонцы не пропускали в 2 своих последних матчах

«Марсель» до последней ничьей победил 3 раза подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Марсельцы выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к его воротам.

«Марсель» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды способна поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10