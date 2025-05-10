Гавр — Марсель. Ставка (к. 1.81) и прогноз на чемпионат Франции 10 мая 2025 года

10 мая в 33-м туре французской Лиги 1 по футболу сыграют «Гавр» и «Марсель». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Марсель», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: после 32 туров «Гавр» идет на 16-м месте в таблице Лиги 1 с 31 очком.

Последние матчи: «Гавр» смог обыграть на выезде одного из своих прямых конкурентов со счетом 2:1, забив решающий мяч уже в компенсированное время. При этом в середине второго тайма соперник вышел вперед, но затем «Гавр» сравнял счет после автогола, а уже потом Санганте принес 3 очка.

Ранее была домашняя ничья с «Монако» (1:1) и поражение в гостях от «ПСЖ» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Китала (н), Логбо (п), Джуджу (п), Хусни (п), Ллорис (з).

Состояние команды: во второй части сезона команда молодого специалиста Дидье Дигара существенно прибавила и превратилась из безнадежного аутсайдера в довольно крепкий коллектив, с которым непросто любому сопернику. Сейчас «Гавр» уверенно идет в зоне стыков и всего одно очко отделяет его от прописки в Лиге 1.

«Марсель»

Турнирное положение: сейчас «Марсель» раполагается на второй строчке в таблице Лиги 1 с 59 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Последние матчи: в 32-м туре дружина Роберто Де Дзерби не смогла удержать победу над своим прямым конкурентом «Лиллем» (1:1). На 57-й минуте Амин Гуири, пришедший в команду зимой и сразу ставший лидером нападения открыл счет, но «доги» смогли отыграться на 74-й минуте. Хотя три очка «Марсель» заслуживал, он играл лучше.

До этого был разгром дома «Бреста» (4:1) и «Монпелье» (5:1).

Не сыграют: травмированы — Бланко (з), Мбемба (з).

Состояние команды: первый сезон итальянца Де Дзерби во главе «Марселя» получился не самым однозначным. Местами команда показывала очень яркий футбол, но затем он сменялся серией неудачных матчей. Имея очень мощный состав, команда могла конкурировать с «ПСЖ», но пока бьется за второе место. Есть большие проблемы в обороне и во вратарской линии.

Статистика для ставок

В первом круге «Марсель» разгромил «Гавр» дома со счетом 5:1

В прошлом сезоне также был сильнее «Марсель» (3:0, 2:1)

«Марсель» (67) — второй в Лиге 1 по забитым мячам, «Гавр» (66) — третий снизу по пропущенным голам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Гавра» дают 6,20, а на «Марсель» — 1,55, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,40, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,61.

Прогноз: гости на две головы сильнее «Гавра» по уровню состава и качеству футбола. Главной проблемой «Марселя» является расслабленность и пренебрежение к сопернику, что выливается в потерю очков. Если гости настроятся, то без проблем увезут три очка.

Основная ставка: победа «Марселя» с форой — 1 за 1,81.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что гости забьют не менее трех голов.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал больше 2,5 на «Марсель» за 2,60.