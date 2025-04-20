Севилья
Алавес
«Севилья»
Турнирное положение: «Севилья» после 31-го поединка испанского первенства набрала 36 баллов и еще не обезопасила себя от понижения в классе.
Команда находится на 15-й позиции в нижней половине таблицы и на семь очков опережает зону вылета (18-20-я позиции).
Севилья — Алавес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 31-й тур Ла Лиги, андалузцы на чужом поле потерпели поражение от «Валенсии» (0:1).
Перед этим в 30-м туре испанского первенства коллектив в домашних стенах остался без очков, когда потерпел поражение от «Атлетико» с результатом 1:2.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Варгас, Адамс и Ньянзу, дисквалифицирован — Кике Салас.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Испании, «Севилья» неизменно проигрывала.
Это говорит о плохой форме хозяев, которая сулит им не лучшие шансы даже на ничью, тем не менее, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля, они могут даже победить.
Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» после 31-го поединка испанского первенства набрал 30 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда находится на спасительной 17-й строчке с отрывом в один балл от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому попросту не может позволить себе проиграть.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 31-го тура испанского первенства клуб на своем поле навязал борьбу «Реалу», но потерпел поражение со счетом 0:1.
Перед этим в 30-м туре национального чемпионата коллектив уже набрал три балла, когда в чужих стенах одержал победу над «Жироной» (1:0).
Не сыграют: травмирован — Абкар, дисквалифицированы — Ману Санчес и Моуриньо.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» проиграл два раз при одной победе.
Это свидетельствует о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть пусть небольшой, но все же перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Севилья» не выиграла
- в четырех последних матчах «Севилья» проиграла
- в четырех из пяти последних матчей «Алавеса» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.05, победа «Алавеса» — в 4.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.53.
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Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева не выиграли. Так было и в их шести последних домашних поединках.
При этом в четырех из шести последних матчей гости не проиграли.
Ставка: «Алавес» не проиграет за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из пяти последних матчей гостей.
Ставка: только одна команда забьет за 2.20