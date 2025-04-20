20 апреля в 32-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Алавес». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Алавес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» после 31-го поединка испанского первенства набрала 36 баллов и еще не обезопасила себя от понижения в классе.

Команда находится на 15-й позиции в нижней половине таблицы и на семь очков опережает зону вылета (18-20-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 31-й тур Ла Лиги, андалузцы на чужом поле потерпели поражение от «Валенсии» (0:1).

Перед этим в 30-м туре испанского первенства коллектив в домашних стенах остался без очков, когда потерпел поражение от «Атлетико» с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Варгас, Адамс и Ньянзу, дисквалифицирован — Кике Салас.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Испании, «Севилья» неизменно проигрывала.

Это говорит о плохой форме хозяев, которая сулит им не лучшие шансы даже на ничью, тем не менее, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля, они могут даже победить.

Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после 31-го поединка испанского первенства набрал 30 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на спасительной 17-й строчке с отрывом в один балл от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому попросту не может позволить себе проиграть.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 31-го тура испанского первенства клуб на своем поле навязал борьбу «Реалу», но потерпел поражение со счетом 0:1.

Перед этим в 30-м туре национального чемпионата коллектив уже набрал три балла, когда в чужих стенах одержал победу над «Жироной» (1:0).

Не сыграют: травмирован — Абкар, дисквалифицированы — Ману Санчес и Моуриньо.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» проиграл два раз при одной победе.

Это свидетельствует о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть пусть небольшой, но все же перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Севилья» не выиграла

в четырех последних матчах «Севилья» проиграла

в четырех из пяти последних матчей «Алавеса» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.05, победа «Алавеса» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.53.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева не выиграли. Так было и в их шести последних домашних поединках.

При этом в четырех из шести последних матчей гости не проиграли.

Ставка: «Алавес» не проиграет за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: только одна команда забьет за 2.20