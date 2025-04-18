«Шеффилд Юнайтед» примет «Кардифф» в рамках 43-го тура английского Чемпионшипа. Поединок пройдет 18 апреля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Кардифф», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: Команда замыкает 3-ку лидеров в Чемпионшипе с 83 очками в активе после 42-х туров. «Шеффилд Юнайтед» отстает от топ-2 чемпионата на 5 пунктов.

По результатам домашних встреч команда также занимает 3-е место в лиге, набрав 45 очков из 63-х возможных. «Шеффилд Юнайтед» за 21 встречу дома забил 30 голов при 16-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре Чемпионшипе команда проиграла «Плимуту» со счетом 1:2, провалив концовку встречи. До этого «Шеффилд Юнайтед» уступил «Миллуол» (0:1).

У команды продолжается серия поражений в чемпионате, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Шеффилд Юнайтед» также проиграл «Оксфорд Юнайтед» (0:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Олли Арбластер, Рис Норрингтон-Дэвис и Сай Сачдев (у всех — травмы).

Состояние команды: «Шеффилд Юнайтед» не самая результативная команда в лиге, забив 57 голов за 42 матча. Также, у команды не супер-надежная оборона (33 пропущенных).

«Шеффилд Юнайтед» частенько обыгрывает «Кардифф» в очных противостояниях. В последних 5-и очных встречах команда смогла победить 4 раза при 1-м поражении.

«Кардифф»

Турнирное положение: Команда занимает 22-е место в таблице Чемпионшипе с 42 очками в активе после 42-х туров. «Кардифф» находится в зоне вылета, отставая от спасительной 21-й строчки на 1 балл.

В гостях команда выступает далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю 18-е место в лиге. «Кардифф» набрал только 17 очков из 63-х возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом поединке Чемпионшипа команда проиграла «Сток Сити» (0:1), пропустив единственный гол на 85-й минуте. До этого «Кардифф» сыграл вничью с «Престоном» (2:2).

В последних 5-и встречах команда обыграла только «Блэкберн» (2:1), трижды сыграла вничью и однажды проиграла. За этот отрезок «Кардифф» поделил очки с КПР (0:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (1:1).

Не сыграют: Джак Алнвик, Анвар Эль-Гази, Джо Раллс и Аарон Рэмзи (у всех — травмы).

Состояние команды: «Кардифф» продолжает борьбу за выживание в Чемпионшипе, занимая 22-е место. От спасения команду отделяет отставание в 1 балл.

«Кардиффу» стоит обратить внимание на свою оборону, ведь команда слишком много пропускает (66 голов за 42 встречи). В последнее время, кстати, «Кардифф» стал надежнее действовать на своей половине поля.

Статистика для ставок

«Шеффилд Юнайтед» проиграл 3 последних матча

«Кардифф» не может победить на протяжении 4-х последних встреч

«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Кардифф» 4 раза в последних 5-и встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шеффилд Юнайтед» — 1.58, победа «Кардифф» — 5.80, ничья — за 4.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.88 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме команды сыграют аккуратно.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.30.

Прогноз: Учитывая плохую игру «Шеффилда» в последнее время, «Кардифф» сможет забить хотя-бы один гол.

Ставка: Обе забьют за 1.95.