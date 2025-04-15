15 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Астон Вилла» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» рискуют вылететь из Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном поединке команда уступила парижанам (1:3).

При этом «Астон Вилла» в своем чемпионате находится на 5 позиции. Да и пропускают «вилланы» в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Вилланы» переиграли «Саутгемптон» (3:0).

До того команда уступила ПСЖ (1:3). А вот поединок с «Ноттингем Форестом» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Астон Вилла» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Вилланы» нынче смотрятся вполне выгодно. Да и в кадровом плане у команды все довольно позитивно.

Учитывая исход первой встречи, «Астон Вилла» явно понесется в атаку. Вот только хватит ли англичанам класса для столь грандиозного камбэка?!

И уж совсем очевидно, что «вилланы» будут рисковать. Да и на родной арене команда традиционно выступает успешно.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Команда Луиса Энрике близка к выходу в полуфинал.

Причем ПСЖ уже обеспечил себе чемпионский титул. Да и забивают парижане в среднем немногим менее трех мячей за матч.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Парижане минимально одолели «Анже».

А вот победа над «Астон Виллой» получилась уверенной (3:1). А вот чуть раньше парижане в Кубке Франции переиграли «Дюнкерк» (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 5 победы. В них игроки команды забили 17 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане ныне находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 7 своих последних матчах.

При этом ПСЖ не проигрывает уже больше месяца. Да и гандикап в два мяча над «вилланами» можно считать вполне комфортным.

Явно пришелся ко двору парижан Хвича Кварацхелия. Грузин заметно прибавил креатива атакам чемпиона Франции.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на результат первой встречи. При этом лишь отсиживаться в тылах парижане точно не собираются.

Статистика для ставок

«Вилланы» в среднем пропускают чаще гола за матч

Парижане победили в 7 своих последних матчах

В первом поединке победу одержал ПСЖ (3:1)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Вилланам» банально некуда отступать, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

Команда Луиса Энрике привычно преуспевает в плане реализации, и явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

Ставка: ТБ 5.5 за 9.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более шести мячей.

Ставка: ТБ 6.5 за 19.00

Еще ставка

Не пропустите базовый прогноз на матч «Астон Вилла» — ПСЖ с коэффициентом для ставки 1.92.