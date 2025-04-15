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    Астон Вилла — ПСЖ. Дерзкая ставка (к. 9.00) на Лигу чемпионов 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — ПСЖ
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    Усман Дембеле
    15 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Астон Вилла» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 15 Апреля 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 22:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» рискуют вылететь из Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном поединке команда уступила парижанам (1:3).

    При этом «Астон Вилла» в своем чемпионате находится на 5 позиции. Да и пропускают «вилланы» в среднем чаще гола за матч.

    Астон Вилла — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Вилланы» переиграли «Саутгемптон» (3:0).

    До того команда уступила ПСЖ (1:3). А вот поединок с «Ноттингем Форестом» завершился непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Астон Вилла» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Вилланы» нынче смотрятся вполне выгодно. Да и в кадровом плане у команды все довольно позитивно.

    Учитывая исход первой встречи, «Астон Вилла» явно понесется в атаку. Вот только хватит ли англичанам класса для столь грандиозного камбэка?!

    И уж совсем очевидно, что «вилланы» будут рисковать. Да и на родной арене команда традиционно выступает успешно.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Команда Луиса Энрике близка к выходу в полуфинал.

    Причем ПСЖ уже обеспечил себе чемпионский титул. Да и забивают парижане в среднем немногим менее трех мячей за матч.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Парижане минимально одолели «Анже».

    А вот победа над «Астон Виллой» получилась уверенной (3:1). А вот чуть раньше парижане в Кубке Франции переиграли «Дюнкерк» (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 5 победы. В них игроки команды забили 17 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Парижане ныне находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 7 своих последних матчах.

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    При этом ПСЖ не проигрывает уже больше месяца. Да и гандикап в два мяча над «вилланами» можно считать вполне комфортным.

    Явно пришелся ко двору парижан Хвича Кварацхелия. Грузин заметно прибавил креатива атакам чемпиона Франции.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на результат первой встречи. При этом лишь отсиживаться в тылах парижане точно не собираются.

    Статистика для ставок

    • «Вилланы» в среднем пропускают чаще гола за матч

    • Парижане победили в 7 своих последних матчах

    • В первом поединке победу одержал ПСЖ (3:1)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Вилланам» банально некуда отступать, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

    Команда Луиса Энрике привычно преуспевает в плане реализации, и явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

    Ставка: ТБ 5.5 за 9.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более шести мячей.

    Ставка: ТБ 6.5 за 19.00

    Еще ставка

    Не пропустите базовый прогноз на матч «Астон Вилла» — ПСЖ с коэффициентом для ставки 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Астон Вилла — ПСЖ?

    Матч Астон Вилла — ПСЖ состоится 15 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Какой прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 5.5.

    Какую сделать ставку на матч Астон Вилла — ПСЖ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 5.5» с коэффициентом у букмекеров 9.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Астон Вилла — ПСЖ?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Астон Вилла — ПСЖ?

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.30.

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    Астон Вилла — ПСЖ: прогноз и ставка за 9.00, статистика, коэффициенты матча 15.04.202522:00. Ставим на голевое изобилие!
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