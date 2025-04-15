Астон Вилла
ПСЖ
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» рискуют вылететь из Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном поединке команда уступила парижанам (1:3).
При этом «Астон Вилла» в своем чемпионате находится на 5 позиции. Да и пропускают «вилланы» в среднем чаще гола за матч.
Астон Вилла — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Вилланы» переиграли «Саутгемптон» (3:0).
До того команда уступила ПСЖ (1:3). А вот поединок с «Ноттингем Форестом» завершился непростой викторией (2:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Астон Вилла» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Вилланы» нынче смотрятся вполне выгодно. Да и в кадровом плане у команды все довольно позитивно.
Учитывая исход первой встречи, «Астон Вилла» явно понесется в атаку. Вот только хватит ли англичанам класса для столь грандиозного камбэка?!
И уж совсем очевидно, что «вилланы» будут рисковать. Да и на родной арене команда традиционно выступает успешно.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Команда Луиса Энрике близка к выходу в полуфинал.
Причем ПСЖ уже обеспечил себе чемпионский титул. Да и забивают парижане в среднем немногим менее трех мячей за матч.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Парижане минимально одолели «Анже».
А вот победа над «Астон Виллой» получилась уверенной (3:1). А вот чуть раньше парижане в Кубке Франции переиграли «Дюнкерк» (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 5 победы. В них игроки команды забили 17 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Парижане ныне находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 7 своих последних матчах.
При этом ПСЖ не проигрывает уже больше месяца. Да и гандикап в два мяча над «вилланами» можно считать вполне комфортным.
Явно пришелся ко двору парижан Хвича Кварацхелия. Грузин заметно прибавил креатива атакам чемпиона Франции.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на результат первой встречи. При этом лишь отсиживаться в тылах парижане точно не собираются.
Статистика для ставок
- «Вилланы» в среднем пропускают чаще гола за матч
- Парижане победили в 7 своих последних матчах
- В первом поединке победу одержал ПСЖ (3:1)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 1.92Астон Вилла — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Вилланам» банально некуда отступать, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.
Команда Луиса Энрике привычно преуспевает в плане реализации, и явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.
Ставка: ТБ 5.5 за 9.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более шести мячей.
Ставка: ТБ 6.5 за 19.00
Еще ставка
Не пропустите базовый прогноз на матч «Астон Вилла» — ПСЖ с коэффициентом для ставки 1.92.