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    Обойдет ли «Бетис» «Вильярреал»?

    Бетис — Вильярреал: У соперников одинаковое количество очков, но обойдут ли хозяева гостей? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.15

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    13 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Вильярреал». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Апреля 2025 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 19:30 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» после 30-ти поединков испанского первенства набрал 48 баллов и пребывает в зоне еврокубков (топ-6).

    Команда находится на шестом месте в таблице и лишь по дополнительным показателям уступает сопернику, а также на шесть очков отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Бетис — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Лиги конференций, андулузцы на своем поле одержали победу над польской «Ягеллонией» (2:0).

    Перед этим в 30-м туре испанского первенства севильцы сумели в чужих стенах отобрать очки у лидирующей «Барселоны», сыграв вничью с результатом 1:1.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Эззалзули, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» ни разу не проиграл при семи победах и двух ничьих.

    Это свидетельствует об отличной форме хозяев, которая сулит им хорошие шансы на победу, особенно на своем поле, да еще и против соперника, который переживает некоторый спад в игре.

    Джовани Ло Чельсо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» после 29-ти поединков испанского первенства набрал 48 пунктов и также находится в зоне еврокубков (топ-6).

    Команда находится на пятой строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4) на шесть очков, а также опережая нынешнего соперника только по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 30-го тура испанского первенства «Желтая Субмарина» на своем поле сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0).

    Перед этим в 29-м туре национального чемпионата левантийский коллектив набрал максимум очков, когда на чужом поле обыграл «Хетафе» с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмированы — Бучанан, Рауль Альбиоль и Ахомаш, дисквалифицирован — Пап Гейе.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вильярреал» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о плохих шансах гостей на три очка и не лучших — на один балл, особенно если учесть хорошую форму соперника, а также фактор чужого поля.

    Айозе Перес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Бетис» выиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Вильярреала» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей «Вильярреала» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.55, победа «Вильярреала» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован в двух последних играх хозяев.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

    Ставка: «Бетис» победит за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Бетис — Вильярреал?

    Матч Бетис — Вильярреал состоится 13 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Какой прогноз на матч Бетис — Вильярреал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Какую сделать ставку на матч Бетис — Вильярреал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бетис — Вильярреал?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Бетис — Вильярреал?

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.55, победа «Вильярреала» — в 3.00.

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    Бетис — Вильярреал: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 13.04.202519:30. Обойдет ли «Бетис» «Вильярреал»?
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