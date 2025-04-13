13 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Вильярреал». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» после 30-ти поединков испанского первенства набрал 48 баллов и пребывает в зоне еврокубков (топ-6).

Команда находится на шестом месте в таблице и лишь по дополнительным показателям уступает сопернику, а также на шесть очков отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале Лиги конференций, андулузцы на своем поле одержали победу над польской «Ягеллонией» (2:0).

Перед этим в 30-м туре испанского первенства севильцы сумели в чужих стенах отобрать очки у лидирующей «Барселоны», сыграв вничью с результатом 1:1.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Эззалзули, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» ни разу не проиграл при семи победах и двух ничьих.

Это свидетельствует об отличной форме хозяев, которая сулит им хорошие шансы на победу, особенно на своем поле, да еще и против соперника, который переживает некоторый спад в игре.

Джовани Ло Чельсо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» после 29-ти поединков испанского первенства набрал 48 пунктов и также находится в зоне еврокубков (топ-6).

Команда находится на пятой строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4) на шесть очков, а также опережая нынешнего соперника только по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 30-го тура испанского первенства «Желтая Субмарина» на своем поле сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0).

Перед этим в 29-м туре национального чемпионата левантийский коллектив набрал максимум очков, когда на чужом поле обыграл «Хетафе» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Бучанан, Рауль Альбиоль и Ахомаш, дисквалифицирован — Пап Гейе.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вильярреал» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это свидетельствует о плохих шансах гостей на три очка и не лучших — на один балл, особенно если учесть хорошую форму соперника, а также фактор чужого поля.

Айозе Перес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Бетис» выиграл

в трех из пяти последних матчей «Вильярреала» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Вильярреала» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.55, победа «Вильярреала» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован в двух последних играх хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

Ставка: «Бетис» победит за 2.30