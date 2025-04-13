Фиорентина
Парма
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрала 52 балла и борется за выход в еврокубки.
Команда занимает восьмое место и на три пункта отстает от зоны континентальных турниров, а также на пять очков — от зоны Лиги чемпионов.
Фиорентина — Парма: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в четвертьфинале Лиги конференций, «Фиалки» на чужом поле обыграли словенский «Целе» (2:1).
Перед этим в рамках 31-го тура национального первенства флорентийский коллектив также на выездной арене на этот раз сыграл вничью с «Миланом» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Госенс, Кольпани и Бове, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» выиграла четыре раза при одной ничьей.
Это говорит об отличных шансах хозяев на победу, особенно если учесть превосходство в классе над соперником, который к тому же демонстрирует заурядную форму, а также фактор своего поля.
Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 17-ю голами.
«Парма»
Турнирное положение: «Парма» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрала 27 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 16-ю позицию в турнирной таблице, что вне зоны вылета, (18-20-я строчки) с отрывом от нее в три очка.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура Серии А «Крестоносцы» на собственной арене сумели отобрать очки у лидера «Интера» — 2:2.
в своей предыдущей игре в 30-м туре национального чемпионата коллектив на этот раз в домашних стенах с результатом 0:0 разошелся мировой с «Вероной».
Не сыграют: травмированы — Бонни, Канчельери, Михэйлэ, Бенедычак, Осорио, Чиркати, Шарпентье и Ковальски, дисквалифицирован — Алмквист.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Парма» ни разу не проиграла, четырежды сыграв вничью.
Это сулит гостям неплохие шансы на мировую, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться этого будет сложно, ведь соперник все же превосходит их в классе.
Дани Мота — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Пармы» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Парма» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.70, победа «Пармы» — в 5.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90.
- 1.88Леганес — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Пари НН — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.07Бавария — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.
При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Фиорентины».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30.