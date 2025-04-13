«Фиорентина» и «Парма» сыграют 13 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Парма», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрала 52 балла и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает восьмое место и на три пункта отстает от зоны континентальных турниров, а также на пять очков — от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в четвертьфинале Лиги конференций, «Фиалки» на чужом поле обыграли словенский «Целе» (2:1).

Перед этим в рамках 31-го тура национального первенства флорентийский коллектив также на выездной арене на этот раз сыграл вничью с «Миланом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Госенс, Кольпани и Бове, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» выиграла четыре раза при одной ничьей.

Это говорит об отличных шансах хозяев на победу, особенно если учесть превосходство в классе над соперником, который к тому же демонстрирует заурядную форму, а также фактор своего поля.

Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 17-ю голами.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрала 27 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 16-ю позицию в турнирной таблице, что вне зоны вылета, (18-20-я строчки) с отрывом от нее в три очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура Серии А «Крестоносцы» на собственной арене сумели отобрать очки у лидера «Интера» — 2:2.

в своей предыдущей игре в 30-м туре национального чемпионата коллектив на этот раз в домашних стенах с результатом 0:0 разошелся мировой с «Вероной».

Не сыграют: травмированы — Бонни, Канчельери, Михэйлэ, Бенедычак, Осорио, Чиркати, Шарпентье и Ковальски, дисквалифицирован — Алмквист.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Парма» ни разу не проиграла, четырежды сыграв вничью.

Это сулит гостям неплохие шансы на мировую, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться этого будет сложно, ведь соперник все же превосходит их в классе.

Дани Мота — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Пармы» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Парма» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.70, победа «Пармы» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Фиорентины».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30.