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    Улучшит ли «Венеция» шансы на спасение?

    Венеция — Монца: прогноз и ставка на чемпионат Италии 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Монца»
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    Ханс Николусси-Кавилья
    12 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Монца». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Монца», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Апреля 2025 года

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •  Венеция 16:00 Монца

    Монца

  • Монца
    •

    «Венеция»

    Турнирное положение: «Венеция» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрал 21 балл и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает предпоследнюю, 19-ю позицию и на пять очков отстает от спасительной 17-й строчки.

    Венеция — Монца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся мировой с «Лечче» (1:1).

    Перед этим в 30-м туре итальянского первенства Серии А коллектив теперь уже в домашних стенах остался без очков, потерпев поражение от «Болоньи» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Данкан, Маркандалли, Шингтьен, Марич, Станкович и Свобода, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в семи последних поединках, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, «Венеция» пять раз сыграла вничью при двух поражениях, а в 15-ти последних играх не выиграла.

    Это говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть еще более низкий класс соперника, а также фактор своего поля.

    Ханс Николусси-Кавилья — лучший действующий бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрала 15 баллов и сохраняет лишь призрачные шансы на спасение в элите.

    Команда занимает последнюю, 20-ю позицию и на 11 пунктов отстает от спасительной 17-й строчки.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура Серии А «бьянкоросси» на своем поле потерпели поражение от «Комо» (1:3).

    в своей предыдущей игре в 30-м туре национального первенства аутсайдер на этот раз в чужих стенах также остались без очков, проиграв «Кальяри» (0:3).

    Не сыграют: травмированы — Дзероли, Карбони и Пессина, дисквалифицирован — Кирьякопулос.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Монца» проиграла пять раз при одной ничьей.

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    Это сулит гостям откровенно низкие шансы не то, что на победу, а даже на мировой исход, особенно на чужом поле, хотя перспективы сыграть вничью явно не призрачны, поскольку соперник немногим сильнее.

    Дани Мота — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из девяти последних матчей «Венеции» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Монцы» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Монцы» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.70, победа «Монцы» — в 5.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    При этом в четырех из семи последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники разыграют мировую, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Венеции».

    Ставка: ничья за 3.70.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Венеция — Монца?

    Матч Венеция — Монца состоится 12 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Какой прогноз на матч Венеция — Монца?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Какую сделать ставку на матч Венеция — Монца?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венеция — Монца?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Венеция — Монца?

    Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.70, победа «Монцы» — в 5.00.

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