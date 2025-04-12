12 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Монца». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Монца», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: «Венеция» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрал 21 балл и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает предпоследнюю, 19-ю позицию и на пять очков отстает от спасительной 17-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся мировой с «Лечче» (1:1).

Перед этим в 30-м туре итальянского первенства Серии А коллектив теперь уже в домашних стенах остался без очков, потерпев поражение от «Болоньи» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Данкан, Маркандалли, Шингтьен, Марич, Станкович и Свобода, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в семи последних поединках, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, «Венеция» пять раз сыграла вничью при двух поражениях, а в 15-ти последних играх не выиграла.

Это говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть еще более низкий класс соперника, а также фактор своего поля.

Ханс Николусси-Кавилья — лучший действующий бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрала 15 баллов и сохраняет лишь призрачные шансы на спасение в элите.

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию и на 11 пунктов отстает от спасительной 17-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура Серии А «бьянкоросси» на своем поле потерпели поражение от «Комо» (1:3).

в своей предыдущей игре в 30-м туре национального первенства аутсайдер на этот раз в чужих стенах также остались без очков, проиграв «Кальяри» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Дзероли, Карбони и Пессина, дисквалифицирован — Кирьякопулос.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Монца» проиграла пять раз при одной ничьей.

Это сулит гостям откровенно низкие шансы не то, что на победу, а даже на мировой исход, особенно на чужом поле, хотя перспективы сыграть вничью явно не призрачны, поскольку соперник немногим сильнее.

Дани Мота — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей «Венеции» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Монцы» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Монцы» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.70, победа «Монцы» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в четырех из семи последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники разыграют мировую, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Венеции».

Ставка: ничья за 3.70.