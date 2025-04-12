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    Удержится ли «Майнц» в зоне Лиги чемпионов?

    Хоффенхайм — Майнц: ставка и прогноз с коэффициентом 1.95 на матч 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Майнц»
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    Йонатан Буркардт
    В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле примет «Майнц». Встреча пройдет 12 апреля и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Майнц», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Апреля 2025 года

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 16:30 Майнц

    Майнц

  • Майнц
    •

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» по итогам 28-ми туров чемпионата Германии набрал 27 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в пять баллов от 16-й строчки, что в зоне плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге, и в семь пунктов от зоны вылета (17-18-е места).

    Хоффенхайм — Майнц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «РБ Лейпциг» (1:3).

    Перед этим коллектив набрал один балл, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Аугсбургом».

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Мёрштедт, Самассеку, Ленц, Прасс, Бебу, Кабак и Промель, дисквалифицирован — Эстигор.

    Состояние команды: в семи предыдущих матчах, которые пришлись на чемпионат Германии, «Хоффенхайм» проиграл лишь дважды при трех ничьих и двух победах.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, а также если учесть нынешний спад в игре соперника.

    Андрей Крамарич — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с восемью голами.

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» по итогам 28-ми туров чемпионата Германии набрал 46 очков и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом в один балл от пятого места, а также — в четыре пункта от седьмой строчки, которая уже не выводит в континентальные турниры.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура национального первенства коллектив на своем поле сыграл вничью с «Хольштайн Киль» (1:1).

    Перед этим в поединке 28-го тура немецкой Бундеслиги коллектив и вовсе остался без очков, потерпев поражение от дортмундской «Боруссии» (1:3).

    Не сыграют: травмированы — Даль и Белль, дисквалифицирован — Амири.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на чемпионата страны, «Майнц» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

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    Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.

    Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Хоффенхайма» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из семи последних матчей «Майнц» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Майнца» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.45, победа «Хоффенхайма» — в 2.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    Данный сценарий был реализован и в последнем матче хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Майнц» победит за 2.55

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Хоффенхайм — Майнц?

    Матч Хоффенхайм — Майнц состоится 12 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Какой прогноз на матч Хоффенхайм — Майнц?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Какую сделать ставку на матч Хоффенхайм — Майнц?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хоффенхайм — Майнц?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Хоффенхайм — Майнц?

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.45, победа «Хоффенхайма» — в 2.70.

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