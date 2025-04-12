В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле примет «Майнц». Встреча пройдет 12 апреля и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Майнц», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» по итогам 28-ми туров чемпионата Германии набрал 27 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в пять баллов от 16-й строчки, что в зоне плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге, и в семь пунктов от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «РБ Лейпциг» (1:3).

Перед этим коллектив набрал один балл, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Аугсбургом».

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Мёрштедт, Самассеку, Ленц, Прасс, Бебу, Кабак и Промель, дисквалифицирован — Эстигор.

Состояние команды: в семи предыдущих матчах, которые пришлись на чемпионат Германии, «Хоффенхайм» проиграл лишь дважды при трех ничьих и двух победах.

Такая форма сулит хозяевам неплохие по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, а также если учесть нынешний спад в игре соперника.

Андрей Крамарич — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с восемью голами.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» по итогам 28-ми туров чемпионата Германии набрал 46 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом в один балл от пятого места, а также — в четыре пункта от седьмой строчки, которая уже не выводит в континентальные турниры.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура национального первенства коллектив на своем поле сыграл вничью с «Хольштайн Киль» (1:1).

Перед этим в поединке 28-го тура немецкой Бундеслиги коллектив и вовсе остался без очков, потерпев поражение от дортмундской «Боруссии» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Даль и Белль, дисквалифицирован — Амири.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на чемпионата страны, «Майнц» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.

Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Хоффенхайма» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Майнц» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Майнца» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.45, победа «Хоффенхайма» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Данный сценарий был реализован и в последнем матче хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.

Ставка: «Майнц» победит за 2.55