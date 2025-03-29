В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле примет «Штутгарт». Встреча пройдет 29 марта и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Штутгарт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 45 очков и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Команда находится на четвертой позиции в зоне главного еврокубка с отрывом в три очка от пятого места, которое уже не выводит в Лигу чемпионов, а также уступая третьему «Майнцу» по разнице мячей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле потерпел минимальное поражение от заштатного «Зонненгоф Гросашпах» (0:1).

Перед этим коллектив в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги набрал три балла, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над воспрянувшим в последнее время «Бохумом» (3:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Хойлун, Схири, Ларссон, Ваи, Чендлер, Листеш, Матанович, Трапп и Иш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, три из которых были официальнами, а два — товарищескими, «Айнтрахт» выиграл три раза при двух поражениях.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над нынешним соперником, а также фактор своего поля.

Уго Экитике — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 13-ю голами.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 37 баллов и все еще претендует на попадание в еврокубки.

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в пять очков от зоны континентальных турниров (топ-6), а также — в восемь пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги коллектив на своем поле проиграл в фееричной дуэли действующему чемпиону «Байеру» (3:4).

Перед этим в 25-м туре национального первенства клуб набрал лишь один балл, с результатом 2:2 разойдясь мировой с «Хольштайн Киль» в чужих стенах.

Не сыграют: травмированы — Чейз, Нарти, Оливьер и Загаду, дисквалифицирован — Стергиу.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Штутгарт» ни разу не выиграл при трех поражения и двух ничьих.

Это сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле и против нынешнего соперника, который все же превосходит их классом.

Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Айнтрахт» выиграл

в трех последних матчах «Штутгарта» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Штутгарта» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.60, победа «Штутгарта» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Айнтрахт» победит за 2.45