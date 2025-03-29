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    Обыграет ли «Айнтрахт» «Штутгарт»?

    Айнтрахт — Штутгарт: Ставка и прогноз с коэффициентом 2.25

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Штутгарт»
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    Уго Экитике
    В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле примет «Штутгарт». Встреча пройдет 29 марта и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Штутгарт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Марта 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 20:30 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: «Айнтрахт» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 45 очков и борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Команда находится на четвертой позиции в зоне главного еврокубка с отрывом в три очка от пятого места, которое уже не выводит в Лигу чемпионов, а также уступая третьему «Майнцу» по разнице мячей.

    Айнтрахт Ф — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле потерпел минимальное поражение от заштатного «Зонненгоф Гросашпах» (0:1).

    Перед этим коллектив в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги набрал три балла, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над воспрянувшим в последнее время «Бохумом» (3:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Хойлун, Схири, Ларссон, Ваи, Чендлер, Листеш, Матанович, Трапп и Иш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, три из которых были официальнами, а два — товарищескими, «Айнтрахт» выиграл три раза при двух поражениях.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над нынешним соперником, а также фактор своего поля.

    Уго Экитике — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 13-ю голами.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 37 баллов и все еще претендует на попадание в еврокубки.

    Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в пять очков от зоны континентальных турниров (топ-6), а также — в восемь пунктов от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги коллектив на своем поле проиграл в фееричной дуэли действующему чемпиону «Байеру» (3:4).

    Перед этим в 25-м туре национального первенства клуб набрал лишь один балл, с результатом 2:2 разойдясь мировой с «Хольштайн Киль» в чужих стенах.

    Не сыграют: травмированы — Чейз, Нарти, Оливьер и Загаду, дисквалифицирован — Стергиу.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Штутгарт» ни разу не выиграл при трех поражения и двух ничьих.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле и против нынешнего соперника, который все же превосходит их классом.

    Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Айнтрахт» выиграл

    • в трех последних матчах «Штутгарта» забивали больше 3,5 голов

    • в трех последних матчах «Штутгарта» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.60, победа «Штутгарта» — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Айнтрахт» победит за 2.45

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