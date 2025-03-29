29 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Алания». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Алания», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» мечтают сохранить место в зоне стыков. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

При этом «Черноморец» Нв на один пункт опережает идущий следом «Урал». А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 25 матчах первого дивизиона.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Моряки» уверенно переиграли «Чайку» (2:0).

До того команда уступила «Уралу» (1:2). При этом чуть ранее она не смогла переиграть тульский «Арсенал» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Моряки» традиционно ершисты, и вполне способны еще прибавить. Да и отличилась команда Олега Василенко 36 результативными выстрелами.

Матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Черноморец» Нв победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Моряки» постараются закрепиться в первой четверке.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсы» пока стоят на вылет. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Алания» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Барсы» переиграли столь же проблемный «Сокол» (2:1).

До того команда была бита «Родиной» (0:4). А вот поединок с «Тюменью» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Барсы» в кадровом плане выглядят слабее всех в лиге. Зато ершистая команда Спартака Гогниева способна показать зубы любому оппоненту.

При этом «Алания» ужасающе выглядит в плане реализации. «Барсы» настреляли всего 14 мячей в 25 матчах второго по рангу российского дивизиона.

Победа в минувшем туре должна морально окрылить владикавказцев. Да и вообще, шансы на спасение далеко не потеряны.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Барсы» могут найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

«Барсы» в среднем забивают реже гола за матч

Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

«Барсы» до последней виктории не забивали 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.89 и 1.89.

Прогноз: «Моряки» намерены сохранить место в первой четверке, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.

Номинальные гости бьются за выживание, да и вообще, команда Гогниева славится ершистостью.

Ставка: Обе забьют за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 5.05