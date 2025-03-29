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    Черноморец Нв — Алания: прогноз на Первую лигу 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Алания»
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    Спартак Гогниев
    29 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Алания». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Алания», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 29 Марта 2025 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 15:00 Алания

    Алания

  • Владикавказ
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    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» мечтают сохранить место в зоне стыков. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Черноморец» Нв на один пункт опережает идущий следом «Урал». А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 25 матчах первого дивизиона.

    Черноморец — Алания: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Моряки» уверенно переиграли «Чайку» (2:0).

    До того команда уступила «Уралу» (1:2). При этом чуть ранее она не смогла переиграть тульский «Арсенал» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Моряки» традиционно ершисты, и вполне способны еще прибавить. Да и отличилась команда Олега Василенко 36 результативными выстрелами.

    Матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Черноморец» Нв победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Моряки» постараются закрепиться в первой четверке.

    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» пока стоят на вылет. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Алания» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Барсы» переиграли столь же проблемный «Сокол» (2:1).

    До того команда была бита «Родиной» (0:4). А вот поединок с «Тюменью» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Барсы» в кадровом плане выглядят слабее всех в лиге. Зато ершистая команда Спартака Гогниева способна показать зубы любому оппоненту.

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    При этом «Алания» ужасающе выглядит в плане реализации. «Барсы» настреляли всего 14 мячей в 25 матчах второго по рангу российского дивизиона.

    Победа в минувшем туре должна морально окрылить владикавказцев. Да и вообще, шансы на спасение далеко не потеряны.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Барсы» могут найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Барсы» в среднем забивают реже гола за матч

    • Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

    • «Барсы» до последней виктории не забивали 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.89 и 1.89.

    Прогноз: «Моряки» намерены сохранить место в первой четверке, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.

    Номинальные гости бьются за выживание, да и вообще, команда Гогниева славится ершистостью.

    Ставка: Обе забьют за 2.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 5.05

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