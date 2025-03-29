Бунёдкор
Сурхан
«Бунедкор»
Турнирное положение: «Бунедкор» новый сезон начал превосходно. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Бунедкор» в 2 стартовых турах добыл 4 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «Шуртан».
До того команда подписала мировую с ферганским «Нефтчи» (2:2). Так что от «Бунедкора» вполне резонно ожидать борьбы за высокие места.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бунедкор» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бунедкор» постарается продлить свой успешный сериал. Команда не проигрывает еще с начала ноября.
Матчи с «Сурханом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бунедкор» победил 1 раз при 4 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена удержаться в группе лидеров.
«Сурхан»
Турнирное положение: «Сурхан» выдал провальный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Сурхан» в двух матчах чемпионата не набрал ни одного очка. А вот в свои ворота команда пропустила 4 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она уступила «Хорезму» (0:2).
До того команда была бита «Кызылкумом» (0:2). Да и вообще, стабильность явно не является союзницей «Сурхана».
При этом «Сурхан» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сурхан» постарается избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.
При этом «Сурхан» крайне слабо атакует. В двух стартовых турах чемпионата Узбекистана команда еще не отличилась ни разу.
Команда намерена в обязательном порядке оттолкнуться от дна таблицы. В нынешней диспозиции она будет всеми силами цепляться за очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Сурхан» постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Бунедкор» в среднем забивает 2 мяча за матч
- «Сурхан» еще не забивал в нынешнем чемпионате
- «Сурхан» проиграл дважды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бунедкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.80.
- 2.03Крылья Советов — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.93Байер — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.17Жил Висенте — Бенфика: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
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Прогноз: «Бунедкор» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же крайне неудачно стартовали в новом чемпионате.
Ставка: Победа «Бунедкора» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.20