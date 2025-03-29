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    Сможет ли «Бунедкор» переиграть «Сурхан»?

    Бунедкор — Сурхан: прогноз на чемпионат Узбекистана 28 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бунедкор» — «Сурхан»
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    «Бунедкор»
    28 марта в 3-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунедкор» и «Сурхан». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бунедкор» — «Сурхан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 28 Марта 2025 года

    Бунёдкор

  • Узбекистан. Суперлига
    •  Бунёдкор 18:00 Сурхан

    Сурхан

  • Термез
    •

    «Бунедкор»

    Турнирное положение: «Бунедкор» новый сезон начал превосходно. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бунедкор» в 2 стартовых турах добыл 4 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «Шуртан».

    До того команда подписала мировую с ферганским «Нефтчи» (2:2). Так что от «Бунедкора» вполне резонно ожидать борьбы за высокие места.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бунедкор» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бунедкор» постарается продлить свой успешный сериал. Команда не проигрывает еще с начала ноября.

    Матчи с «Сурханом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бунедкор» победил 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена удержаться в группе лидеров.

    «Сурхан»

    Турнирное положение: «Сурхан» выдал провальный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сурхан» в двух матчах чемпионата не набрал ни одного очка. А вот в свои ворота команда пропустила 4 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она уступила «Хорезму» (0:2).

    До того команда была бита «Кызылкумом» (0:2). Да и вообще, стабильность явно не является союзницей «Сурхана».

    При этом «Сурхан» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сурхан» постарается избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

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    При этом «Сурхан» крайне слабо атакует. В двух стартовых турах чемпионата Узбекистана команда еще не отличилась ни разу.

    Команда намерена в обязательном порядке оттолкнуться от дна таблицы. В нынешней диспозиции она будет всеми силами цепляться за очки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Сурхан» постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Бунедкор» в среднем забивает 2 мяча за матч

    • «Сурхан» еще не забивал в нынешнем чемпионате

    • «Сурхан» проиграл дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бунедкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.80.

    Прогноз: «Бунедкор» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же крайне неудачно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «Бунедкора» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.20

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