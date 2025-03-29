28 марта в 3-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунедкор» и «Сурхан». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бунедкор» — «Сурхан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бунедкор»

Турнирное положение: «Бунедкор» новый сезон начал превосходно. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Бунедкор» в 2 стартовых турах добыл 4 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «Шуртан».

До того команда подписала мировую с ферганским «Нефтчи» (2:2). Так что от «Бунедкора» вполне резонно ожидать борьбы за высокие места.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бунедкор» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бунедкор» постарается продлить свой успешный сериал. Команда не проигрывает еще с начала ноября.

Матчи с «Сурханом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бунедкор» победил 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена удержаться в группе лидеров.

«Сурхан»

Турнирное положение: «Сурхан» выдал провальный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Сурхан» в двух матчах чемпионата не набрал ни одного очка. А вот в свои ворота команда пропустила 4 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она уступила «Хорезму» (0:2).

До того команда была бита «Кызылкумом» (0:2). Да и вообще, стабильность явно не является союзницей «Сурхана».

При этом «Сурхан» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сурхан» постарается избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Сурхан» крайне слабо атакует. В двух стартовых турах чемпионата Узбекистана команда еще не отличилась ни разу.

Команда намерена в обязательном порядке оттолкнуться от дна таблицы. В нынешней диспозиции она будет всеми силами цепляться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Сурхан» постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Бунедкор» в среднем забивает 2 мяча за матч

«Сурхан» еще не забивал в нынешнем чемпионате

«Сурхан» проиграл дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бунедкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.80.

Прогноз: «Бунедкор» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же крайне неудачно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Бунедкора» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.20