Торпедо
Родина
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы бьются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.
При этом «Торпедо» на 3 очка отстает от лидера первенства. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей в 24 матчах первого дивизиона.
Торпедо — Родина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Торпедовцы минимально переиграли «Нефтехимик».
До того команда подписала мировую с «Уфой» (0:0). При этом чуть ранее она была бита новороссийским «Черноморцем» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Торпедо» забило 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Торпедовцы после зимней паузы потеряли химию, но вполне способны прибавить. Да и состав по именам у команды Олега Кононова весьма серьезный.
Матчи с «Родиной» для команды традиционно складываются неудачно. В трех очных поединках «Торпедо» уступило 1 раз при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. У торпедовцев лучшая атака в лиге — 40 забитых мячей.
«Родина»
Турнирное положение: Москвичи окопались в середняках лиги. Ныне команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.
Причем «Родина» лишь на 7 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Москвичи учинили разгром «Алании» (4:0).
До того команда подписала мировую с «Енисеем» (0:0). А вот поединок с «Тюменью» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи начали весенний цикл не столь уверенно. Зато в двух своих последних матчах команда не пропускала.
При этом «Родина» явно не преуспевает в плане реализации. Москвичи настреляли всего 23 мяча в 24 матчах первой лиги.
Москвичи явно намерены подняться как можно выше в таблице. Вот только за стыки побороться уже не получится.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.
Статистика для ставок
- «Торпедо» еще ни разу не обыгрывало «Родину»
- «Родина» в среднем пропускает гол за матч
- Обе команды не пропускали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: Торпедовцы бьются за лидерство, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.
«Торпедо» по именам смотрится ярче соперника, который к тому же не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40