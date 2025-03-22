22 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Родина». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Родина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы бьются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

При этом «Торпедо» на 3 очка отстает от лидера первенства. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей в 24 матчах первого дивизиона.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Торпедовцы минимально переиграли «Нефтехимик».

До того команда подписала мировую с «Уфой» (0:0). При этом чуть ранее она была бита новороссийским «Черноморцем» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Торпедо» забило 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Торпедовцы после зимней паузы потеряли химию, но вполне способны прибавить. Да и состав по именам у команды Олега Кононова весьма серьезный.

Матчи с «Родиной» для команды традиционно складываются неудачно. В трех очных поединках «Торпедо» уступило 1 раз при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. У торпедовцев лучшая атака в лиге — 40 забитых мячей.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи окопались в середняках лиги. Ныне команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Родина» лишь на 7 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Москвичи учинили разгром «Алании» (4:0).

До того команда подписала мировую с «Енисеем» (0:0). А вот поединок с «Тюменью» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Москвичи начали весенний цикл не столь уверенно. Зато в двух своих последних матчах команда не пропускала.

При этом «Родина» явно не преуспевает в плане реализации. Москвичи настреляли всего 23 мяча в 24 матчах первой лиги.

Москвичи явно намерены подняться как можно выше в таблице. Вот только за стыки побороться уже не получится.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

Статистика для ставок

«Торпедо» еще ни разу не обыгрывало «Родину»

«Родина» в среднем пропускает гол за матч

Обе команды не пропускали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Торпедовцы бьются за лидерство, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

«Торпедо» по именам смотрится ярче соперника, который к тому же не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40