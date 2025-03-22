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    Торпедовцы начнут без увертюр!

    «Торпедо» — «Родина»: Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Первая лига, 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Родина»
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    Равиль Нетфуллин
    22 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Родина». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Родина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 22 Марта 2025 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 17:00 Родина

    Родина

  • Москва
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы бьются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Торпедо» на 3 очка отстает от лидера первенства. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей в 24 матчах первого дивизиона.

    Торпедо — Родина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Торпедовцы минимально переиграли «Нефтехимик».

    До того команда подписала мировую с «Уфой» (0:0). При этом чуть ранее она была бита новороссийским «Черноморцем» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Торпедо» забило 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Торпедовцы после зимней паузы потеряли химию, но вполне способны прибавить. Да и состав по именам у команды Олега Кононова весьма серьезный.

    Матчи с «Родиной» для команды традиционно складываются неудачно. В трех очных поединках «Торпедо» уступило 1 раз при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. У торпедовцев лучшая атака в лиге — 40 забитых мячей.

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи окопались в середняках лиги. Ныне команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Родина» лишь на 7 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Москвичи учинили разгром «Алании» (4:0).

    До того команда подписала мировую с «Енисеем» (0:0). А вот поединок с «Тюменью» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Москвичи начали весенний цикл не столь уверенно. Зато в двух своих последних матчах команда не пропускала.

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    При этом «Родина» явно не преуспевает в плане реализации. Москвичи настреляли всего 23 мяча в 24 матчах первой лиги.

    Москвичи явно намерены подняться как можно выше в таблице. Вот только за стыки побороться уже не получится.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» еще ни разу не обыгрывало «Родину»

    • «Родина» в среднем пропускает гол за матч

    • Обе команды не пропускали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: Торпедовцы бьются за лидерство, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

    «Торпедо» по именам смотрится ярче соперника, который к тому же не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

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